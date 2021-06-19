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القبض على مقيم لجمعه الأموال بطريقة غير مشروعة في مكة

منذ 19 دقيقة
1505
القبض على مقيم لجمعه الأموال بطريقة غير مشروعة في مكة

مكة المكرمة (صدى):
ألقت شرطة منطقة مكة المكرمة اليوم السبت، القبض على مقيم لارتكابة جرائم جمع الأموال بطريقة غير مشروعة.

وفي التفاصيل ، صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة تمكنت - بفضل الله - من القبض على مقيم من الجنسية الإثيوبية في العقد الخامس من العمر، ارتكب جرائم جمع الأموال من أشخاص بطريقة غير مشروعة من الجنسية ذاتها، حيث عثر بحوزته على مبلغ مالي قدره (462,170) ريالاً.

وجرى إيقافه، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

العاصمة المقدسة
منطقة مكة المكرمة
النيابة العامة
غير مشروعة
جمع الأموال

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تدقيق لغوي وتصحيح إملائي
استخرج الأخطاء اللغوية، والإملائية من النص السابق:
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
وحاجتها ***
ترنج
طيب وليش الزامي الى الان؟
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
هذا ما صار عون لزوجته في مرضها وشدتها وحجتها له هذا صار فرعون
عرفج
اولا الخبر مكتوب اضم وهو في كساب ثانيا كلمو الرقيب حسيّن يحل لكم المشكله

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