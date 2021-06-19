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سيدة ترفض تعويضا بمليون درهم من زوجها مقابل العودة للمنزل

منذ ساعة
914
سيدة ترفض تعويضا بمليون درهم من زوجها مقابل العودة للمنزل

أبو ظبي (صدى):
تقدمت زوجة بدعوى طلاق على زوجها بتهمة أنه تزوج عليها من امرأة ثانية، لكنها فوجئت برفض محكمة الفجيرة في دولة الإمارات الدعوى، وعرض عليها الزوج مليون درهم مقابل العودة إلى المنزل إلا أنها رفضت.

وأوضحت الزوجة إن زواج زوجها من امراة أخرى من دون سبب حقيقي يدعوه لذلك سبب لها أضرارا، مشيرة إلى أنها صبرت على ذلك أكثر من ثلاث سنوات وظلت تتعايش مع الواقع الذي فرضه الزوج عليها، ومع مرور الأيام بدأت المشكلات الأسرية تظهر وتحتد، بعد أن كانت حياتها مستقرة، بحسب صحيفة الإمارات اليوم.

وقال الزوج أمام هيئة المحكمة إن الطلاق وهدم أركان الأسرة الأساسية، الذي قد يكون سبباً في منعه من العيش مع أبنائه تحت سقف واحد، ليس حلاً لوقف المشكلات الزوجية التي تواجهها أي أسرة، مبينا أن الزواج بامرأة أخرى أمر لا يخالف الدين الإسلامي أو العرف، مؤكداً أنه مستعد لتقديم رضوة بقيمة مليون درهم مقابل تغيير الزوجة قرارها وبقائها على ذمته من أجل استقرار الأسرة.

وقضت المحكمة الشرعية برفض دعوى الطلاق وإلزام الزوجة في الدخول بطاعة الزوج بمنزل الزوجية، لعدم إثبات الضرر عليها.

الإمارات
دعوى طلاق
محكمة الفجيرة
المشكلات الأسرية

التعليقات

المهم
المهم عدد التعليقات : 410
منذ 55 ثانية
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أحدث التعليقات

تدقيق لغوي وتصحيح إملائي
استخرج الأخطاء اللغوية، والإملائية من النص السابق:
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
وحاجتها ***
ترنج
طيب وليش الزامي الى الان؟
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
هذا ما صار عون لزوجته في مرضها وشدتها وحجتها له هذا صار فرعون
عرفج
اولا الخبر مكتوب اضم وهو في كساب ثانيا كلمو الرقيب حسيّن يحل لكم المشكله

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