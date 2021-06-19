سلطنة عُمان تفرض حظرا جزئيا للتجول

مسقط (صدى):
أعلنت سلطنة عمان، اليوم السبت، عن فرض حظر جزئي للتجول، من الثامنة مساء بتوقيتها وحتى الرابعة صباحا اعتبارا من غد الأحد.
وقررت اللجنة العليا في سلطنة عمان، منع حركة الأفراد والمركبات وإغلاق جميع الأماكن العامة والأنشطة التجارية مع السماح بخدمة التوصيل للمنازل من الساعة الثامنة مساء حتى الساعة الرابعة مساءًا اعتبارا من مساء يوم الأحد 9 ذو القعدة 1442 هـ الموافق 20 يونيو 2021م حتى إشعار آخر، وتستنى من ذلك الأنشطة والفئات التي تم الإعلان عنها في حالات الإغلاق السابقة.
وأكدت اللجنة العليا، أن جميع مؤسسات القطاع الصحي وعلى رأسها وزارة الصحة العمانية مستمرة في تنفيذ الخطة الوطنية للتحصين ضد مرض كورونا (كوفيد 19) حسب المراحل والفئات المستهدفة المحددة، وتدعو جميع المستهدفين إلى المبادرة إلى التحصين حماية الأنفسهم وأفراد أسرهم ومجتمعهم من الإصابة بهذا المرض.
وأبدت اللجنة استغرابها من استمرار البعض في إقامة التجمعات للمناسبات المختلفة بما يخالف الضوابط المعتمدة، مؤكدة أن الجهات المعنية مستمرة في اتخاذ الإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.