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ضبط مطعما مخالفا ومصادرة أكثر من 1300 كجم لمواد غذائية فاسدة بأبها

منذ 46 دقيقة
1799
ضبط مطعما مخالفا ومصادرة أكثر من 1300 كجم لمواد غذائية فاسدة بأبها

أبها (صدى):
تمكنت فرق الطوارئ والرقابة المسائية التابعة لأمانة عسير من ضبط أحد المطاعم بمدينة أبها تديره مجموعة من العمالة التي تقوم بتحضير المواد الغذائية بطرق عشوائية تفتقد لأدنى مقومات السلامة الصحية والبلدية.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن الفرق الرقابية وخلال جولاتها التفتيشية المعتادة على المطاعم والمحلات التجارية، رصدت احدى المطاعم التي كانت تجهز مواد غذائية فاسدة استعدادا لتسويقها.

وأفاد الحميدي بضبط أكثر من 1300 كجم من المواد الغذائية التي كانت معدة وجاهزة لتسويقها وبعد الكشف عليها تبين فقدانها لخواصها الطبيعية وتعفنها وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى مجموعة من المواد الغذائية المتنوعة والتي تم نقلها وتخزينها بطرق عشوائية في أماكن تفتقد للاشتراطات الصحية بجانب عدم وجود شهادات صحية للعاملين بالمطعم.

ونوه بأنه تم إعداد محضر إتلاف للمضبوطات إضافة إلى إغلاق المطعم لتطبيق النظام بحقه، مؤكداً أن ‏أمانة منطقة عسير لن تتوانى في تعقب المطاعم المخالفة وضبطها وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحقها، حرصًا على سلامة الأسواق بالمنطقة وذلك لضمان غذاء آمن وسليم للمستهلك، مهيباً ‏بالمواطنين والمقيمين بمشاركة الأمانة في ملاحقة مثل هذه المطاعم وأي مخالفة بلدية اخرى، وذلك من خلال ‏إبلاغ عمليات الأمانة على الرقم الموحد (940). ‏

 

 

مدينة أبها
المطاعم
منطقة عسير
مواد غذائية فاسدة
السلامة الصحية

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أحدث التعليقات

غ ع ع
ههههههه حلوه صديق رونالدو
غ ع ع
ههههههه حلوه صديق رونالدو
مسلم
لايوجد عالمي العالمي من حصل على بطولة العالم والقاري هو من حصل بطولة اندية قارتة وكل يشوف نادية
فبصل
هههههههههه ٠ تلفيق اول مره في حياتي اسمع ان الأدوية النفسية اثنا الاستخدام تسوي مشكله أو أنه راح طبيب بيطري ٠ نعم صحيح قطعها...
ابوصالح
الله يرزقنا الجنة انشاء الله وكل مسلم

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