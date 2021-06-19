الأسعار التقديرية لـ «فورد F-150» لايتنينج الكهربائية الجديدة

متابعة_أميرة خالد (صدى):
كشفت تقارير، عن تسريبات الأسعار التقديرية لفئات فورد F-150 لايتنينج الكهربائية الجديدة كلياً؛ حيث سيبدأ سعر البيك أب من 40,000 دولار (150,000 ريال) قبل الدعم الأمريكي الحكومي للكهرباء.
وتبدأ فئة XLT الأفخم من 53,000 دولار (199,000 ريال) بمزايا تشمل شبك معدني وكاميرا 360 درجة ومقاعد كهربائية بـ 8 وضعيات مختلفة وزجاج خصوصية خلفي والمزيد، فيما فئة "لاريات" تبدأ من 67,000 دولار (251,000 ريال) بمزايا تشمل شاشة ترفيهية 15 إنش أكبر وشاحن لاسلكي للجوال ومقاعد جلدية يمكن تدفئتها وتهويتها.
وتعد الفئة الأعلى في المجال هي "بلاتينيوم" تبدأ بأسعار من 90,000 دولار (337,000 ريال) قبل الدعم الحكومي، بمزايا تشمل جنوط 22 إنش ومقاعد جلدية فاخرة ونظام سمعي B&O وكونسول أوسط جلدي فاخر والمزيد.