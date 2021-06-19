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تحول فرح إلى سرادق عزاء بعد وفاة شاب في عرس شقيقه

منذ 55 دقيقة
711
تحول فرح إلى سرادق عزاء بعد وفاة شاب في عرس شقيقه

القاهرة (صدى):
تحول فرح إلى سرادق عزاء في محافظة الدقهلية بمصر بعد وفاة شاب مصري أثناء الرقص في عرس شقيقه.

تفصيلا، كان العريس يستعد للفرح والدخلة وأقامت أسرته سرادقا وملأت الصوان بالأنوار الملونة وسماعات ال "دي جي" ووقف شقيق العريس ليرقص في الفرح، وفجأة سقط على الأرض مغشيًا عليه، ولم ينتبه الأهالي بما حدث، والجميع منشغل في الغناء والرقص، حتى التف حوله الشباب محاولين إفاقته إلا أنه لم يستجب فأسرعوا به إلى المستشفى وهناك كانت الصدمة كبيرة حيث أكد الأطباء أن شقيق العريس توفي بسكتة قلبية

وأنهار العريس وجميع افراد الاسرة بعد الاعلان عن الوفاة بينما سقطت والدتهما مغشيا عليها غير مصدقة للخبر.

وقامت أسرة العريس بإلغاء الفرح وحولت الخيمة والسرادق لسرادق عزاء لشقيق العريس وأطفأت الأنوار الملونة ليحل محل الفرح الخزن والبكاء.

مصر
عرس
فرح
سرادق عزاء

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أحدث التعليقات

غ ع ع
ههههههه حلوه صديق رونالدو
غ ع ع
ههههههه حلوه صديق رونالدو
مسلم
لايوجد عالمي العالمي من حصل على بطولة العالم والقاري هو من حصل بطولة اندية قارتة وكل يشوف نادية
فبصل
هههههههههه ٠ تلفيق اول مره في حياتي اسمع ان الأدوية النفسية اثنا الاستخدام تسوي مشكله أو أنه راح طبيب بيطري ٠ نعم صحيح قطعها...
ابوصالح
الله يرزقنا الجنة انشاء الله وكل مسلم

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