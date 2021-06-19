تحول فرح إلى سرادق عزاء بعد وفاة شاب في عرس شقيقه

القاهرة (صدى):
تحول فرح إلى سرادق عزاء في محافظة الدقهلية بمصر بعد وفاة شاب مصري أثناء الرقص في عرس شقيقه.
تفصيلا، كان العريس يستعد للفرح والدخلة وأقامت أسرته سرادقا وملأت الصوان بالأنوار الملونة وسماعات ال "دي جي" ووقف شقيق العريس ليرقص في الفرح، وفجأة سقط على الأرض مغشيًا عليه، ولم ينتبه الأهالي بما حدث، والجميع منشغل في الغناء والرقص، حتى التف حوله الشباب محاولين إفاقته إلا أنه لم يستجب فأسرعوا به إلى المستشفى وهناك كانت الصدمة كبيرة حيث أكد الأطباء أن شقيق العريس توفي بسكتة قلبية
وأنهار العريس وجميع افراد الاسرة بعد الاعلان عن الوفاة بينما سقطت والدتهما مغشيا عليها غير مصدقة للخبر.
وقامت أسرة العريس بإلغاء الفرح وحولت الخيمة والسرادق لسرادق عزاء لشقيق العريس وأطفأت الأنوار الملونة ليحل محل الفرح الخزن والبكاء.