إصابة شاب بجرح ذبحي في الرقبة لرفضه التحرش بشقيقته

القاهرة (صدى):
تعرض شاب في مصر لجرح ذبحي في الرقبة حينما حاول الدفاع عن شقيقته التي حاول سائق "توك توك" وآخرين التحرش بها ومضايقتها.
واستعان السائق بشقيقه وعادا للمجني عليه وقاما بالتشاجر معه وأصاباه بذبح قطعي في الرقبة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي قررت ضبط وإحضار المتهمين والاستعلام عن الحالة الصحية للمجني عليه.
ووصل الشاب إلى المستشفى مصاب بجرح ذبحي في الرقبة، وبالانتقال تبين أن المصاب في بداية العقد الرابع من العمر، وبالفحص تبين إصابته بجرح ذبحي، واتهم سائق توك وشقيقه بإصابته.