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إصابة شاب بجرح ذبحي في الرقبة لرفضه التحرش بشقيقته

منذ 50 دقيقة
1070
إصابة شاب بجرح ذبحي في الرقبة لرفضه التحرش بشقيقته

القاهرة (صدى):
تعرض شاب في مصر لجرح ذبحي في الرقبة حينما حاول الدفاع عن شقيقته التي حاول سائق "توك توك" وآخرين التحرش بها ومضايقتها.

واستعان السائق بشقيقه وعادا للمجني عليه وقاما بالتشاجر معه وأصاباه بذبح قطعي في الرقبة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي قررت ضبط وإحضار المتهمين والاستعلام عن الحالة الصحية للمجني عليه.

ووصل الشاب إلى المستشفى مصاب بجرح ذبحي في الرقبة، وبالانتقال تبين أن المصاب في بداية العقد الرابع من العمر، وبالفحص تبين إصابته بجرح ذبحي، واتهم سائق توك وشقيقه بإصابته.

 

 

مصر
تحرش
سائق
جرح ذبحي

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أحدث التعليقات

غ ع ع
ههههههه حلوه صديق رونالدو
غ ع ع
ههههههه حلوه صديق رونالدو
مسلم
لايوجد عالمي العالمي من حصل على بطولة العالم والقاري هو من حصل بطولة اندية قارتة وكل يشوف نادية
فبصل
هههههههههه ٠ تلفيق اول مره في حياتي اسمع ان الأدوية النفسية اثنا الاستخدام تسوي مشكله أو أنه راح طبيب بيطري ٠ نعم صحيح قطعها...
ابوصالح
الله يرزقنا الجنة انشاء الله وكل مسلم

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