بالفيديو.. بلدية ‎الدمام تضبط شقة سكنية تستخدم كمستودع ومعمل لتحضير الأطعمة

الدمام (صدى):
تمكنت بلدية وسط الدمام من ضبط شقة تستخدم كمستودع وتحضير الأطعمة لصالح أحد المطاعم، بمشاركة الجهات ذات العلاقة.
وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان أنه تم ضبط الشقة التي تستخدم كمستودع ومعمل لأحد المطاعم ،وتم إتلاف ٧٢٠ كيلو جرام من اللحوم التالفة وإغلاق المطعم والشقة وتطبيق كافة الإجراءات والعقوبات النظامية .
وأضاف أنه تم ضبط 4 شقق أخرى تقوم بإعداد الأطعمة الفاسدة في ظروف صحية سيئة للمطاعم ، وتم غلقها وتطبيق كافة الإجراءات النظامية، مؤكدا أن الجولات التفتيشية مستمرة حتى الآن.