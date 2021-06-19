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بالفيديو.. بلدية ‎الدمام تضبط شقة سكنية تستخدم كمستودع ومعمل لتحضير الأطعمة

منذ 52 دقيقة
1853
بالفيديو.. بلدية ‎الدمام تضبط شقة سكنية تستخدم كمستودع ومعمل لتحضير الأطعمة

الدمام (صدى):
تمكنت بلدية وسط الدمام من ضبط شقة تستخدم كمستودع وتحضير الأطعمة لصالح أحد المطاعم، بمشاركة الجهات ذات العلاقة.

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان أنه تم ضبط الشقة التي تستخدم كمستودع ومعمل لأحد المطاعم ،وتم إتلاف ٧٢٠ كيلو جرام من اللحوم التالفة وإغلاق المطعم والشقة وتطبيق كافة الإجراءات والعقوبات النظامية .

وأضاف أنه تم ضبط 4 شقق أخرى تقوم بإعداد الأطعمة الفاسدة في ظروف صحية سيئة للمطاعم ، وتم غلقها وتطبيق كافة الإجراءات النظامية، مؤكدا أن الجولات التفتيشية مستمرة حتى الآن.

المنطقة الشرقية
بلدية الدمام
مطاعم
شقة سكنية
معمل

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أحدث التعليقات

مسلم
لايوجد عالمي العالمي من حصل على بطولة العالم والقاري هو من حصل بطولة اندية قارتة وكل يشوف نادية
فبصل
هههههههههه ٠ تلفيق اول مره في حياتي اسمع ان الأدوية النفسية اثنا الاستخدام تسوي مشكله أو أنه راح طبيب بيطري ٠ نعم صحيح قطعها...
ابوصالح
الله يرزقنا الجنة انشاء الله وكل مسلم
ابوفهد الحبلاني العنزي
لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم
شبيه البرق☇
إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون .. مهما طال الزمن ولاقصر سيحق الله الحق ويزهق الباطل. هذا...

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