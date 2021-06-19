بالفيديو.. متحدث التجارة: عقوبات على 100 معلن في وسائل التواصل الاجتماعي

الرياض (صدى):
أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة، عبدالرحمن الحسين، اليوم السبت، أن الوزارة أوقعت العقوبات على 100 معلن في وسائل التواصل الاجتماعي.
وأوضح عبدالرحمن الحسين، أن ذلك لمخالفتهم نظام التجارة الإلكترونية؛ حيث تم فرض غرامة تجاوزت مليون ريال بحق 40 منهم، بحسب تصريحاته لـ"العربية" .
وأكد متحدث وزارة التجارة، أن الهدف الأول هو خلق الثقافة وليس إيقاع العقوبة لإيضاح الضوابط والنظام، لافتًا إلى أن هناك 60 معلنًا آخرين بانتظار إصدار العقوبات، كما أن هناك لجنة مختصة مستقلة للنظر في عقوبات مخالفة أيا من مواد نظام التجارة الإلكترونية.