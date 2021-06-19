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بالفيديو.. متحدث التجارة: عقوبات على 100 معلن في وسائل التواصل الاجتماعي

منذ 46 دقيقة
1631
بالفيديو.. متحدث التجارة: عقوبات على 100 معلن في وسائل التواصل الاجتماعي

الرياض (صدى):
أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة، عبدالرحمن الحسين، اليوم السبت، أن الوزارة أوقعت العقوبات على 100 معلن في وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضح عبدالرحمن الحسين، أن ذلك لمخالفتهم نظام التجارة الإلكترونية؛ حيث تم فرض غرامة تجاوزت مليون ريال بحق 40 منهم، بحسب تصريحاته لـ"العربية" .

وأكد متحدث وزارة التجارة، أن الهدف الأول هو خلق الثقافة وليس إيقاع العقوبة لإيضاح الضوابط والنظام، لافتًا إلى أن هناك 60 معلنًا آخرين بانتظار إصدار العقوبات، كما أن هناك لجنة مختصة مستقلة للنظر في عقوبات مخالفة أيا من مواد نظام التجارة الإلكترونية.

 

التواصل الاجتماعي
عقوبات
التجارة الإلكترونية
معلنين
متحدث التجارة

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أحدث التعليقات

مسلم
لايوجد عالمي العالمي من حصل على بطولة العالم والقاري هو من حصل بطولة اندية قارتة وكل يشوف نادية
فبصل
هههههههههه ٠ تلفيق اول مره في حياتي اسمع ان الأدوية النفسية اثنا الاستخدام تسوي مشكله أو أنه راح طبيب بيطري ٠ نعم صحيح قطعها...
ابوصالح
الله يرزقنا الجنة انشاء الله وكل مسلم
ابوفهد الحبلاني العنزي
لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم
شبيه البرق☇
إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون .. مهما طال الزمن ولاقصر سيحق الله الحق ويزهق الباطل. هذا...

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