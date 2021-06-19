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فلكية جدة: الانقلاب الصيفي 2021 الإثنين المقبل

منذ ساعة
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فلكية جدة: الانقلاب الصيفي 2021 الإثنين المقبل

جدة (صدى):
قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد ابوزاهرة أن بداية فصل الصيف فلكيا (الانقلاب الصيفي) في النصف الشمالي للكرة الأرضية سيحدث يوم الإثنين 21 يونيو 2021 عند الساعة 06:32 صباحاً بتوقيت السعودية ( 03:32 صباحا بتوقيت غرينتش) حيث ستكون الشمس مباشرة فوق مدار السرطان وسوف يستمر فصل الصيف 93 يوما و 15 ساعه و 49 دقيقة.

الشمس ستصل في هذا اليوم إلى أقصى الشمال بقبة السماء وستكون مباشرة فوق مدار السرطان وهو أطول نهار وأقصر ليل في العام في النصف الشمالي للكرة الأرضية.

يعتقد معظم الناس أن الصيف يبدأ في الأول من يونيو، ولكن هذا صيف متعلق بالرصد الجوي لكن الصيف الفلكي يحدده الميل الدقيق في مدار الأرض وموقعها السنوي في النظام الشمسي وتحديدا عندما تكون الشمس مباشرة فوق مدار السرطان عند الظهيرة.

من ناحية أخرى لا علاقة بوقت حدوث الانقلاب الصيفي بمدى قرب أو بعد الأرض من الشمس ولكنه يرتبط بحقيقة أن كوكبنا يدور على محور مائل بمقدار 23.44 درجة ويحدث الانقلاب الصيفي عندما يكون القطب الشمالي مائل نحو الشمس وخلال هذا الوقت يحصل النصف الشمالي للكرة الأرضية على مزيد من الضوء والحرارة من الشمس.

لذلك نعيش أطول فترة من ساعات النهار شمال خط الاستواء حيث يكون طول النهار أكثر من 12 ساعة في يوم الانقلاب الصيفي في حين يحدث العكس في النصف الجنوبي من الأرض (جنوب خط الاستواء) حيث يكون النهار أقصر من 12 ساعة.

ستشرق الشمس يوم الانقلاب الصيفي من أقصى الشمال الشرقي وتغرب في أقصى الشمال الغربي وسيلاحظ أن ضوء الفجر أصبح مبكراً وغروب الشمس يتأخر وقوس المسار الظاهري للشمس عالياً في قبة السماء كل يوم وظلال الأشياء عند الظهر تكون الأقصر خلال السنه.

فالشمس ستأخذ أقصى مسار ظاهري نحو الشمال عبر السماء وهي أعلى شمس ارتفاعاً كما تشاهد من مدار السرطان وكل المناطق الشمالية، في حين يحدث العكس في النصف الجنوبي فإن الشمس تكون منخفضة والظلال طويلة في ذلك الجزء من العالم وهو أحد أدلة كروية الأرض.

إن من المفارقات أن زيادة الحرارة على مستوى الكرة الأرضية تكون أواخر الصيف أواخر في يوليو و أغسطس على الرغم من أن يوم الانقلاب الصيفي أطول نهاراً وأشعة الشمس تسقط على النصف الشمالي بشكل مباشر، ذلك لنفس السبب عندما يكون الوقت بعد الظهر أسخن من وقت الظهر .

فالكرة الأرضية تستغرق فترة لكي تسخن بعد فصل الشتاء حتى في يونيو، فالجليد والثلج لا يزال مترسبأً في بعض الأماكن وتعمل الشمس على أذابته و تسخين المحيطات بعدها تكون حرارة الصيف.

جدير بالذكر أنه بعد يوم الانقلاب الصيفي ستبدأ الشمس ظاهرياً بالإنتقال باتجاه الجنوب من جديد وستبدأ ساعات النهار تتقلص تدريجياً نتيجة لتقدم الأرض في مدارها حول الشمس حتى موعد الاعتدال الخريفي في 22 سبتمبر المقبل.

الجمعية الفلكية بجدة
الكرة الأرضية
فلكية جدة
فصل الصيف
الانقلاب الصيفي

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أحدث التعليقات

مسلم
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ابوصالح
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لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم
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