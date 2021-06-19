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"التعاون الإسلامي" تستنكر استمرار محاولة الحوثي استهداف المدنيين في المملكة

منذ 24 دقيقة
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"التعاون الإسلامي" تستنكر استمرار محاولة الحوثي استهداف المدنيين في المملكة

جدة (صدى):
أعرب معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين في بيان اليوم، عن استنكاره الشديد لاستمرار محاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية في استهداف المدنيين في المملكة.

وأدان العثيمين، إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية فجر اليوم، طائرة دون طيار مفخخة باتجاه المدنيين في مدينة خميس مشيط، حيث تمكنت الدفاعات الجوية السعودية من اعتراضها وتدميرها قبل الوصول لهدفها.

وشدد الأمين العام، على أن المنظمة تدين الممارسات الإرهابية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح، معـداً تلك الأفعال "جرائم حرب".

وأكد العثيمين دعم وتأييد منظمة التعاون الإسلامي لجميع الإجراءات التي تتخذها المملكة لحماية أراضيها وأمنها واستقرارها.

المملكة
منظمة التعاون الإسلامي
ميليشيا الحوثي
طيار مفخخة
مدينة خميس مشيط

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أحدث التعليقات

¥ ولد نجد ¥
عند إي مشكله بين طرفين لازم في طرف ثالث هو المستفيد
احمد
معقولة هالحشرات لا تزال موجودة ؟ وتصور الناس بلا استئذان!!! ليتها عملت عليك قضية عشان تعرف تتربى.
شبيه البرق☇
الرازق هو الله والعطاء هو عطاء الله والمقدر هو الله القوي المتين لا أحد يستطيع ان يغير قدر الله الا هو وحده مهما تلاعبوا...
شبيه البرق☇
الترويج لفحص الزواج الاجباري وإستغلاله وتوظيفه للتلاعب بالنسل وإفساده عمدا وقطعه وتحويره عن فئات محددة لديهم ! تحت غطاء الحرص على سلامة الزواج ونجاح...
¥ ولد نجد ¥
الظاهر في خدعة من صاحب الكاميرا

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