دارة الملك عبدالعزيز تحتفي بذكرى التعامل بالريال العربي السعودي

علي القحطاني (صدى):
احتفت دارة الملك عبدالعزيز بذكرى التعامل بالريال العربي السعودي، ووقف التعامل بالذهب النقدي قبل 81 عام.
وقالت الدارة "حدث في مثل هذااليوم ١٩ يونيو ١٩٤٠م صدور أمر ملكي بالتعامل بالريال العربي السعودي، ووقف التعامل بالذهب النقدي"
ويعود تاريخ الريال في بداياته إلى عهد الملك عبد العزيز وذلك بعد تحويل البلاد من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية، حيث صدور أمر ملكي بالتعامل بالريال العربي السعودي، ووقف التعامل بالذهب النقدي، وجرى سكه من معدن الفضة على غرار الريال المجيدي، الذي يعد النقد الفضي الرئيس المتداول آنذاك.
وأراد الملك عبدالعزيز بهذا العمل تقبل الرعية لهذا النقد الجديد إذ جرى سكه بشكل مطابق لوزن وقطر الريال المجيدي، كذلك نسبته من معدن الفضة، أما بالنسبة لتصميم هذا الريال وأجزائه من فئة نصف الريال ، وفئة ربع الريال، فقد جرى سكه بشكل مميز وفريد للغاية، اشتمل على عبارات وأرقام، نقشت على هيئة كتابات مركزية وأخرى هامشية.
وورد على مركز الوجه داخل دائرة اسم الملك كاملاً (عبدالعزيز بن عبدالرحمن السعود)، في حين تضمن الهامش لقبه (ملك الحجاز ونجد وملحقاتها) وشعار الدولة سيفين متقاطعين داخل شكل شبه مستطيل نقش بجانبه نخلتان، أم الظهر فقد نقش في مركزه مكان السك وتاريخه (ضرب في مكة المكرمة 1346هـ) بينما اشتمل الهامش على القيمة بالأحرف والأرقام.