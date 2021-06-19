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مواصفات وأسعار السيارة بورشه 911 GT3 موديل 2022

منذ 44 دقيقة
1472
مواصفات وأسعار السيارة بورشه 911 GT3 موديل 2022

متابعة .. أميرة خالد (صدى):
أزاحت شركة بورشه الألمانية الستار عن نسختها القوية 911 GT3 موديل 2022، و التي تعد امتداد لعائلة 911 الشهيرة، حيث لاقت هذه الطرازات شهرة واسعة نسبة إلى تصميمها الرياضي، و اطلالتها المميزة إلى جانب عناصر التحكم الداخلية، و التي تاتي على الطريقة الخاصة بالصانع المخضرم.

تحتوي السيارة بورشه 911 GT3 موديل 2022 على محرك من 6 اسطوانات، سعة 4000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 502 حصان، و عزم أقصى للدوران يبلغ 469 نيوتن/متر، مع سرعة قصوى تصل إلى 317 كيلومتر في الساعة.

وتستطيع بورشه 911 GT3 موديل 2022، أن تتسارع من نقطة الثبات 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم خلال فترة زمنية مدتها 3.2 ثانية فقط، بينما تنتقل السرعة إلى العجلات عبر ناقل حركة من طراز PDK، أو نسخة اخرى تعتمد على مقبض يدوي سداسي السرعات.

تعتمد بورشه 911 GT3 موديل 2022 على عجلات رياضية تتراوح قياساتها بين 20 و 21 بوصة، مع جنوط معدنية ذات تصميم هندسي أنيق، كما يمكن رؤية علبة المكابح المميزة باللون الأصفر خلف هذه الاضلاع، كما تقدر سعر السيارة بورشه 911 GT3 موديل 2022 بقيمة تبدأ من 161 ألف دولار أمريكي.

بورشه
اسطوانات
تصميم الرياضي

التعليقات

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أحدث التعليقات

¥ ولد نجد ¥
عند إي مشكله بين طرفين لازم في طرف ثالث هو المستفيد
احمد
معقولة هالحشرات لا تزال موجودة ؟ وتصور الناس بلا استئذان!!! ليتها عملت عليك قضية عشان تعرف تتربى.
شبيه البرق☇
الرازق هو الله والعطاء هو عطاء الله والمقدر هو الله القوي المتين لا أحد يستطيع ان يغير قدر الله الا هو وحده مهما تلاعبوا...
شبيه البرق☇
الترويج لفحص الزواج الاجباري وإستغلاله وتوظيفه للتلاعب بالنسل وإفساده عمدا وقطعه وتحويره عن فئات محددة لديهم ! تحت غطاء الحرص على سلامة الزواج ونجاح...
¥ ولد نجد ¥
الظاهر في خدعة من صاحب الكاميرا

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