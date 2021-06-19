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«المسند»: الشمس تصل إلى أقصى ارتفاع لها عند الزوال بالرياض

منذ 34 دقيقة
1506
«المسند»: الشمس تصل إلى أقصى ارتفاع لها عند الزوال بالرياض

الرياض (صدى):
أوضح أستاذ الجغرافيا في جامعة القصيم سابقًا، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، أن ‏اليوم السبت في منطقة الرياض تصل الشمس إلى أقصى ارتفاع لها عند الزوال 88.8 درجات خلال العام.

وكشف الدكتور عبدالله المسند، أنه يكون ظل الزوال الأقصر خلال السنة (شبه معدوم)  وسيستمر حتى 24 يونيو، بينما ‏درجة الحرارة متوقع أن تكون عند معدلها السنوي لمثل هذا اليوم في معظم المناطق عدا الغربية فإنها أعلى من المعدل.

وتوقع أن تتشكل السحب التي قد تكون ممطرة على أجزاء من مرتفعات: عسير، الطائف، الباحة، جازان، ‏مضيفًا أنه بعد أسبوع حافل بالغبار جراء رياح البوارح، متوقع أن تهدأ (نسبياً) الرياح الشمالية الجافة المثيرة للغبار حتى يوم الأربعاء القادم.

وأشار إلى أن حالياً تبعد الشمس عن الأرض حوالي 152 مليون كيلومترًا، ومع ذلك لا يستطيع أحد أن ينظر إليها ثانية، وكل ما حولك يطبخ حرارة من لهيبها.

 

الرياض
الشمس
عبدالله المسند

التعليقات

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أحدث التعليقات

¥ ولد نجد ¥
عند إي مشكله بين طرفين لازم في طرف ثالث هو المستفيد
احمد
معقولة هالحشرات لا تزال موجودة ؟ وتصور الناس بلا استئذان!!! ليتها عملت عليك قضية عشان تعرف تتربى.
شبيه البرق☇
الرازق هو الله والعطاء هو عطاء الله والمقدر هو الله القوي المتين لا أحد يستطيع ان يغير قدر الله الا هو وحده مهما تلاعبوا...
شبيه البرق☇
الترويج لفحص الزواج الاجباري وإستغلاله وتوظيفه للتلاعب بالنسل وإفساده عمدا وقطعه وتحويره عن فئات محددة لديهم ! تحت غطاء الحرص على سلامة الزواج ونجاح...
¥ ولد نجد ¥
الظاهر في خدعة من صاحب الكاميرا

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