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رجل يقتل زوجته أمام رضيعهما وساعتها الذكية تفضحه

منذ ساعة
1027
رجل يقتل زوجته أمام رضيعهما وساعتها الذكية تفضحه

متابعة .. أميرة خالد (صدى):
أقدم زوج على قتل زوجته في أثينا أمام رضيعهما، وأدعى أن لصوصاً اقتحموا منزله وقتلوها .

تفصيلا، لقيت كارولين البالغة من العمر 20 عاماً مصرعها خنقاً حتى الموت أمام ابنتها البالغة من العمر 11 شهراً في منزلهم بالقرب من أثينا في 11 مايو ، وأخبر زوجها الشرطة أنه تم تقييده من قبل ثلاثة لصوص اقتحموا منزلهم، وخنقوا زوجته، ثم سرقوا 10 آلاف جنيه إسترليني، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وأعترف الزوج بأنه القاتل، بعدما واجهه المحققون ببيانات بيومترية من ساعة كارولين والتي بالإمكان أن تحدد اللحظات الأخيرة التي توقف فيها قلبها عن النبض، والتي يعتقد الضباط أنها تختلف عن روايته للأحداث

وأوضحت الشرطة إن الزوجين كانا يتشاجران في الساعات التي سبقت وفاتها، مشيرة إلى أنها تمكنت من ضبطه .

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الشرطة
أثينا
ساعة ذكية

التعليقات

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أحدث التعليقات

¥ ولد نجد ¥
عند إي مشكله بين طرفين لازم في طرف ثالث هو المستفيد
احمد
معقولة هالحشرات لا تزال موجودة ؟ وتصور الناس بلا استئذان!!! ليتها عملت عليك قضية عشان تعرف تتربى.
شبيه البرق☇
الرازق هو الله والعطاء هو عطاء الله والمقدر هو الله القوي المتين لا أحد يستطيع ان يغير قدر الله الا هو وحده مهما تلاعبوا...
شبيه البرق☇
الترويج لفحص الزواج الاجباري وإستغلاله وتوظيفه للتلاعب بالنسل وإفساده عمدا وقطعه وتحويره عن فئات محددة لديهم ! تحت غطاء الحرص على سلامة الزواج ونجاح...
¥ ولد نجد ¥
الظاهر في خدعة من صاحب الكاميرا

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