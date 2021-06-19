رجل يقتل زوجته أمام رضيعهما وساعتها الذكية تفضحه

متابعة .. أميرة خالد (صدى):
أقدم زوج على قتل زوجته في أثينا أمام رضيعهما، وأدعى أن لصوصاً اقتحموا منزله وقتلوها .
تفصيلا، لقيت كارولين البالغة من العمر 20 عاماً مصرعها خنقاً حتى الموت أمام ابنتها البالغة من العمر 11 شهراً في منزلهم بالقرب من أثينا في 11 مايو ، وأخبر زوجها الشرطة أنه تم تقييده من قبل ثلاثة لصوص اقتحموا منزلهم، وخنقوا زوجته، ثم سرقوا 10 آلاف جنيه إسترليني، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.
وأعترف الزوج بأنه القاتل، بعدما واجهه المحققون ببيانات بيومترية من ساعة كارولين والتي بالإمكان أن تحدد اللحظات الأخيرة التي توقف فيها قلبها عن النبض، والتي يعتقد الضباط أنها تختلف عن روايته للأحداث
وأوضحت الشرطة إن الزوجين كانا يتشاجران في الساعات التي سبقت وفاتها، مشيرة إلى أنها تمكنت من ضبطه .