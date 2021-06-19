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هيئة الزكاة توضح عقوبة عدم الإقرار الجمركي أو التلاعب

منذ ساعة
1815
هيئة الزكاة توضح عقوبة عدم الإقرار الجمركي أو التلاعب

الرياض (صدى):
أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ‏عقوبة عدم الإقرار الجمركي أو التلاعب بتقديم الإقرار للمواد المقيدة والممنوعة والمشتريات الجديدة التي تستوجب الإقرار بقصد التهرب من دفع الرسوم والضرائب المقررة.

وأكدت الهيئة، أنه يتم مصادرة تلك المواد وإيقاع الغرامة الجمركية وإحالة الشخص إلى الجهة الأمنية المختصة في حال حيازته مواد ممنوعة.

وكانت الهيئة، قد كشفت عن 6 مواد تستوجب الإقرار الجمركي، عند مغادرة المملكة أو القدوم إليها، وهي: المبالغ المالية أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها بقيمة 60 ألف ريال فأكثر، المشتريات  الشخصية والهدايا الواردة التي تزيد قيمتها على ثلاثة آلاف ريال.

وتشمل تلك المواد: المجوهرات بقيمة 60 ألف ريال فأكثر، سلع ممنوعة أو مقيدة في المملكة، أكثر من 200 سيجارة أو أكثر من 20 سيجار، البضائع بكميات تجارية.

التلاعب
هيئة الزكاة
الزكاة والضريبة والجمارك
الإقرار الجمركي

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أحدث التعليقات

¥ ولد نجد ¥
الله يرحمه ويغفرله ويسكنه فسيح جناته ويرحم جميع أموات المسلمين.
غييييوووورررر
من وين طلع الثالث ؟
غييييوووورررر
ركزوا في المقطع كانوا كلبين وصاروا ثلاثه
غييييوووورررر
كلبين في البدايه كيف صاروا ثلاثة شي عجيب حتى فوتوشوب مايجيبها
المهم
تدخلات حتى في الأمور الخاصه

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