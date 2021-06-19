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أطعمة يُمنع تناولها مع الموز

منذ 19 دقيقة
1334
أطعمة يُمنع تناولها مع الموز

متابعة .. أميرة خالد (صدى):
قال خبير تغذية أنه توجد بعض المواد الغذائية والأطعمة التي لا يجوز بأي حال تناولها مع الموز الناضج وغير الناضج.

وأوضح الطبيب بافيل إيسانباييف، المختص في مجال إنقاص الوزن، أنه لا يجوز للذين يعانون من ضعف هضم الألياف الغذائية وكذلك للذين يعانون من مشاكل في الأمعاء والبنكرياس والمرارة، تناول الموز غير الناضج، لأن تناوله في هذه الحالة، سيؤدي إلى انتفاخ في البطن"، بحسب "آر تي بالعربي" نقلا عن "نوفوسيتي".

وأضاف المختص أنه لا يجوز كذلك تناول الموز، مع المصادر الأخرى للألياف، على سبيل المثال، عند تحضير سلطة فواكه، لا يجوز إضافة التفاح أو الخضار إلى الموز غير الناضج، لأنها ستزيد من تأثير الانتفاخ.

وأكد أن الموز الزائد النضج يحتوي على الكثير من السكر، وبالتالي لا ينصح بتناول حلوى تحتوي ugn الموز والشوكولاتة للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع مستويات السكر في الدم.

الموز
أطعمة
الأمعاء
الألياف الغذائية

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أحدث التعليقات

شمس الحقيقة
اللهم أغفر له وارحمة وجميع المؤمنين والمؤمنات
فهد العتيبي
الله يغقر لنا وولها ولوالدينا واموات المسلمين اجمعين ... اتعضوا وعضوا يامن هم على المسارح وفي دور السينماء
شبيه البرق☇
زمن الطهر والنقاء والنظافة في أول عطائه وإزدهاره .. الله با الدنيا
شبيه البرق☇
سقى الله أيام كنا بخير وكانت الحياة أحلى
نجاة محمد
ايش هادا الجمهور يحبة ليش زعلانين

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