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التلفزيون الإيراني يعلن فوز إبراهيم رئيسي بانتخابات الرئاسة

منذ 24 دقيقة
1558
التلفزيون الإيراني يعلن فوز إبراهيم رئيسي بانتخابات الرئاسة

طهران (صدى):
التلفزيون الإيراني يعلن فوز إبراهيم رئيسي بانتخابات الرئاسةأعلن التلفزيون الإيراني اليوم السبت، رسمياً فوز إبراهيم رئيسي بانتخابات الرئاسة ، وأشار إلى أن منافسي رئيسي الثلاثة حصدوا معا 17.8 مليون صوت.

وأوضح الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم السبت، أن الدورة الأولى للانتخابات التي أجريت أمس الجمعة، أفضت إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية لم يكشف اسمه، بينما هنّأ اثنان من المرشحين المحافظ المتشدد ابراهيم رئيسي على فوزه قبل صدور نتائج رسمية.

وكشفت النتائج الأولية غيرُ الرسمية لفرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية الإيرانية، تقدم المرشح إبراهيم رئيسي حسب العربية.

وحاولت وكالة فارس الإيرانية للأنباء، حسم الجدل بنشر إحصاءات تقول فيها إن نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 50%.

انتخابات الرئاسة
إبراهيم رئيسي
التليفزيون الإيراني

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أحدث التعليقات

يوسف الحمادي
في الاونة الأخيرة تزايدت عناصر المعارضة وطالبوا اللجوء السياسي وهذا مؤشر على خلل في النظام السياسي الحاكم في بلاد الحجار ونجد
أحمد الحربي
شوفولنا حل مع منصة قوي يلي خدماتها سيئة وفاشلة كل يلي يهمها اخد رسوم الاشتراك
أحمد الحربي
اذا يهمك أمرها أنت استئجرلها غرفة وعطيها مصروف لأنها ضحية فكركم الضال الدولة ما راح تقصر معها اذا رجعت للطريق الصحيح هي وغيرها من...
أحمد الحربي
اذا يهمك أمرها أنت استئجرلها غرفة وعطيها مصروف لامها ضحية فكركم الضال الدولة ما راح تقصر معها اذا رجعت للطريق الصحيح هي وغيرها من...
بومشعان
صحيح كثروا طالبي اللجوء في الخارج

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