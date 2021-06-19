التلفزيون الإيراني يعلن فوز إبراهيم رئيسي بانتخابات الرئاسة

طهران (صدى):
التلفزيون الإيراني يعلن فوز إبراهيم رئيسي بانتخابات الرئاسةأعلن التلفزيون الإيراني اليوم السبت، رسمياً فوز إبراهيم رئيسي بانتخابات الرئاسة ، وأشار إلى أن منافسي رئيسي الثلاثة حصدوا معا 17.8 مليون صوت.
وأوضح الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم السبت، أن الدورة الأولى للانتخابات التي أجريت أمس الجمعة، أفضت إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية لم يكشف اسمه، بينما هنّأ اثنان من المرشحين المحافظ المتشدد ابراهيم رئيسي على فوزه قبل صدور نتائج رسمية.
وكشفت النتائج الأولية غيرُ الرسمية لفرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية الإيرانية، تقدم المرشح إبراهيم رئيسي حسب العربية.
وحاولت وكالة فارس الإيرانية للأنباء، حسم الجدل بنشر إحصاءات تقول فيها إن نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 50%.