نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

فيلم وثائقي يستعرض جهود وزارة الدفاع في مواجهة الجائحة

منذ 50 دقيقة
1710
فيلم وثائقي يستعرض جهود وزارة الدفاع في مواجهة الجائحة

الرياض (صدى):
أطلقت وزارة الدفاع، فيلمًا وثائقيًا بعنوان "الدفاع لردع الجائحة"؛ حيث استعرض جهود وزارة الدفاع ممثلة في خلية دعم الأزمات المؤقتة لمواجهة جائحة كورونا.

وأوضحت الوزارة، أن الفيلم الوثائقي يستعرض جهود وزارة الدفاع من خلال العمل المبذول في خلية دعم الأزمات المؤقتة لمواجهة جائحة كرونا منذ ظهور أول حالة إصابة مرورًا بالتحديات والصعوبات، ووصولاً إلى ظهور اللقاح، وبداية خطة التحصين الخاصة بوزارة الدفاع، بمشاركة أعضاء خلية دعم الأزمات المؤقتة بوزارة الدفاع.

وعلق قائد خلية دعم الأزمات المؤقتة لجائحة كورونا بوزارة الدفاع، اللواء المهندس ركن محمد بن سلامة البلوي، على هذا العدو الخفي وطريقة مواجهته من خلال خطة متوازنة ومدروسة، والحزم في تطبيق الإجراءات كافة لقمع تفشيه.

وتحدث "البلوي" عن الحد من انتشار ذلك العدو الخفي من خلال تدشين منصة "بلاغ" لجمع معلومات المصابين من منسوبي وزارة الدفاع وحصرهم، والبدء في مرحلة العلاج وفق عمل مستديم لردع الجائحة.

وزارة الدفاع
كورونا
فيلم وثائقي

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

يوسف الحمادي
في الاونة الأخيرة تزايدت عناصر المعارضة وطالبوا اللجوء السياسي وهذا مؤشر على خلل في النظام السياسي الحاكم في بلاد الحجار ونجد
أحمد الحربي
شوفولنا حل مع منصة قوي يلي خدماتها سيئة وفاشلة كل يلي يهمها اخد رسوم الاشتراك
أحمد الحربي
اذا يهمك أمرها أنت استئجرلها غرفة وعطيها مصروف لأنها ضحية فكركم الضال الدولة ما راح تقصر معها اذا رجعت للطريق الصحيح هي وغيرها من...
أحمد الحربي
اذا يهمك أمرها أنت استئجرلها غرفة وعطيها مصروف لامها ضحية فكركم الضال الدولة ما راح تقصر معها اذا رجعت للطريق الصحيح هي وغيرها من...
بومشعان
صحيح كثروا طالبي اللجوء في الخارج

أخر الأخبار

التلفزيون الإيراني يعلن فوز إبراهيم رئيسي بانتخابات الرئاسة
التلفزيون الإيراني يعلن فوز إبراهيم رئيسي بانتخابات الرئاسة
منذ 24 دقيقة 1557
بالفيديو.. طفلة تستخدم جسدها لحماية شقيقها من إطلاق نار مروع
بالفيديو.. طفلة تستخدم جسدها لحماية شقيقها من إطلاق نار مروع
منذ 35 دقيقة 616
عدد ساعات النوم التي يحتاجها الإنسان يومياً حسب الفئة العمرية
عدد ساعات النوم التي يحتاجها الإنسان يومياً حسب الفئة العمرية
منذ 40 دقيقة 1607
فيلم وثائقي يستعرض جهود وزارة الدفاع في مواجهة الجائحة
فيلم وثائقي يستعرض جهود وزارة الدفاع في مواجهة الجائحة
منذ 50 دقيقة 1710
مينيز يسعى لإعادة 10 لاعبين معارين لصفوف النصر
مينيز يسعى لإعادة 10 لاعبين معارين لصفوف النصر
منذ ساعة 2076
الموارد البشرية تحدد موعد تطبيق برنامج نطاقات لتوفير 380 وظيفة للشباب
الموارد البشرية تحدد موعد تطبيق برنامج نطاقات لتوفير 380 وظيفة للشباب
منذ ساعة 1996
دنيا بطمة تنفي خضوعها لعمليات تجميل وتوضح سبب تغير ملامحها
دنيا بطمة تنفي خضوعها لعمليات تجميل وتوضح سبب تغير ملامحها
منذ ساعة 847
"الشؤون البلدية" توافق على تمديد مواعيد تسليم مشاريع البيع على الخارطة
"الشؤون البلدية" توافق على تمديد مواعيد تسليم مشاريع البيع على الخارطة
منذ ساعة 1898
ارتفاع أسعار النفط لتمحو خسائرها السابقة
ارتفاع أسعار النفط لتمحو خسائرها السابقة
منذ ساعة 1892
الجود والكرم
الجود والكرم
منذ ساعتين 462