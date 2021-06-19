بالفيديو.. طفلة تستخدم جسدها لحماية شقيقها من إطلاق نار مروع

واشنطن (صدى):
حاول مسلح، قتل رجل في حي برونكس في نيويورك، فلجأ الأخير إلى استخدام طفلين صغيرين كدرع بشري من الرصاص.
وكشف مقطع فيديو، عن قيام طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات بحماية أخيها صاحب الـ5 أعوام من إطلاق للنيران المتبادلة على مسافة قريبة منهما، وخلال المطاردة اصطدم الضحية بالطفلين اللذين سقطا على الأرض.
وسحبت الفتاة الصبي الصغير، وحاولت تغطيه لحمايته بينما دوّى الرصاص من حولهما، ومحاولة الرجل المستهدف بالقتل، استخدام الطفلين درعاً بشرية ضد الرصاص المنهمر.
وصرحت الشرطة في بيان لها، أن الحادثة وقعت في شارع شيريدان في الحي الفقير، حيث أصيب الضحية في ظهره ورجليه وحالته مستقرة، فيما: «لم يكن الطفلان يعلمان هوية الضحية عندما كانا يسيران في الشارع»، مؤكدة أن أياً منهما لم يصب في الهجوم.