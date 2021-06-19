نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بالفيديو.. طفلة تستخدم جسدها لحماية شقيقها من إطلاق نار مروع

منذ 50 دقيقة
727
بالفيديو.. طفلة تستخدم جسدها لحماية شقيقها من إطلاق نار مروع

واشنطن (صدى):
حاول مسلح، قتل رجل في حي برونكس في نيويورك، فلجأ الأخير إلى استخدام طفلين صغيرين كدرع بشري من الرصاص.

وكشف مقطع فيديو، عن قيام طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات بحماية أخيها صاحب الـ5 أعوام من إطلاق للنيران المتبادلة على مسافة قريبة منهما، وخلال المطاردة اصطدم الضحية بالطفلين اللذين سقطا على الأرض.

وسحبت الفتاة الصبي الصغير، وحاولت تغطيه لحمايته بينما دوّى الرصاص من حولهما، ومحاولة الرجل المستهدف بالقتل، استخدام الطفلين درعاً بشرية ضد الرصاص المنهمر.

وصرحت الشرطة في بيان لها، أن الحادثة وقعت في شارع شيريدان في الحي الفقير، حيث أصيب الضحية في ظهره ورجليه وحالته مستقرة، فيما: «لم يكن الطفلان يعلمان هوية الضحية عندما كانا يسيران في الشارع»، مؤكدة أن أياً منهما لم يصب في الهجوم.

حادث
أمريكا
إطلاق نار
درع بشري

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

شمس الحقيقة
اللهم أغفر له وارحمة وجميع المؤمنين والمؤمنات
فهد العتيبي
الله يغقر لنا وولها ولوالدينا واموات المسلمين اجمعين ... اتعضوا وعضوا يامن هم على المسارح وفي دور السينماء
شبيه البرق☇
زمن الطهر والنقاء والنظافة في أول عطائه وإزدهاره .. الله با الدنيا
شبيه البرق☇
سقى الله أيام كنا بخير وكانت الحياة أحلى
نجاة محمد
ايش هادا الجمهور يحبة ليش زعلانين

أخر الأخبار

أطعمة يُمنع تناولها مع الموز
أطعمة يُمنع تناولها مع الموز
منذ 19 دقيقة 1333
«أبل» تضيف عيادة طبية شاملة في ساعاتها المرتقبة
«أبل» تضيف عيادة طبية شاملة في ساعاتها المرتقبة
منذ 34 دقيقة 1533
التلفزيون الإيراني يعلن فوز إبراهيم رئيسي بانتخابات الرئاسة
التلفزيون الإيراني يعلن فوز إبراهيم رئيسي بانتخابات الرئاسة
منذ 39 دقيقة 1836
بالفيديو.. طفلة تستخدم جسدها لحماية شقيقها من إطلاق نار مروع
بالفيديو.. طفلة تستخدم جسدها لحماية شقيقها من إطلاق نار مروع
منذ 50 دقيقة 727
عدد ساعات النوم التي يحتاجها الإنسان يومياً حسب الفئة العمرية
عدد ساعات النوم التي يحتاجها الإنسان يومياً حسب الفئة العمرية
منذ 54 دقيقة 1748
فيلم وثائقي يستعرض جهود وزارة الدفاع في مواجهة الجائحة
فيلم وثائقي يستعرض جهود وزارة الدفاع في مواجهة الجائحة
منذ ساعة 1756
مينيز يسعى لإعادة 10 لاعبين معارين لصفوف النصر
مينيز يسعى لإعادة 10 لاعبين معارين لصفوف النصر
منذ ساعة 2132
الموارد البشرية تحدد موعد تطبيق برنامج نطاقات لتوفير 380 وظيفة للشباب
الموارد البشرية تحدد موعد تطبيق برنامج نطاقات لتوفير 380 وظيفة للشباب
منذ ساعة 2056
دنيا بطمة تنفي خضوعها لعمليات تجميل وتوضح سبب تغير ملامحها
دنيا بطمة تنفي خضوعها لعمليات تجميل وتوضح سبب تغير ملامحها
منذ ساعة 881
"الشؤون البلدية" توافق على تمديد مواعيد تسليم مشاريع البيع على الخارطة
"الشؤون البلدية" توافق على تمديد مواعيد تسليم مشاريع البيع على الخارطة
منذ ساعتين 1925