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مينيز يسعى لإعادة 10 لاعبين معارين لصفوف النصر

منذ ساعة
2076
مينيز يسعى لإعادة 10 لاعبين معارين لصفوف النصر

ماجد محمد (صدى):
أفادت تقارير صحافية، اليوم السبت، أن المدير الفني البرازيلي لنادي النصر مانو مينيز، طلب من مجلس إدارة الرئيس مسلي آل معمر، إعادة 10 لاعبين معارين إلى صفوف النصر.

وأوضحت التقارير، أن المدرب البرازيلي يرغب في استعادة اللاعبين الـ10، من أجل مشاهدتهم عن قرب، قبل السفر إلى المعسكر الأوروبي، حيث يستهدف مينيز، ضم عدد منهم إلى صفوف الفريق الأول.

وذكرت أن اللاعبين هم: "أمين بخاري، حمد المنصور، سعود زيدان، منصور الشمري، عبدالكريم المزيعل، صالح الوحيمد، محمد الشنقيطي، عبدالفتاح آدم، نايف الماس وخالد الشويع".

ومن جانبها، وضعت إدارة مسلي آل معمر، شرطًا أمام الأندية التي ترغب في الحصول على أي لاعب من النصر، على سبيل الإعارة، يقتضي بضرورة التفاوض على مقابل مادي، رافضًا فكرة الإعارة المجانية التي اعتمدتها إدارة الرئيس السابق صفوان السويكت.

 

 

النصر
لاعبين
تعاقدات
مينيز

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أحدث التعليقات

يوسف الحمادي
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أحمد الحربي
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اذا يهمك أمرها أنت استئجرلها غرفة وعطيها مصروف لأنها ضحية فكركم الضال الدولة ما راح تقصر معها اذا رجعت للطريق الصحيح هي وغيرها من...
أحمد الحربي
اذا يهمك أمرها أنت استئجرلها غرفة وعطيها مصروف لامها ضحية فكركم الضال الدولة ما راح تقصر معها اذا رجعت للطريق الصحيح هي وغيرها من...
بومشعان
صحيح كثروا طالبي اللجوء في الخارج

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