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ارتفاع أسعار النفط لتمحو خسائرها السابقة

منذ 22 دقيقة
1467
ارتفاع أسعار النفط لتمحو خسائرها السابقة

وكالات (صدى):
ارتفعت عقود النفط الآجلة، اليوم السبت، لتمحو خسائر تكبدتها في وقت سابق ومسجلة رابع مكسب أسبوعي، مع توقعات لمنظمة "أوبك" بوجود نموا محدودا لإنتاج النفط الأمريكي هذا العام.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 43 سنتا بما يعادل 0.6%، إلى 73.51 دولار للبرميل عند التسوية، فيما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 60 سنتا أو 0.8%، إلى 71.64 دولار للبرميل.

وفي السياق نفسه، حقق الخامان القياسيان مكسبا أسبوعيا بنحو 1%؛ ليقول فيل فلين كبير المحللين في برايس فيوتشرز جروب بشيكاجو، أن: "أسواق النفط ترتفع لأن أوبك متشككة في أن الزيادة في إنتاج النفط الأمريكي ستكون كافية لتغيير خطتها في دعم الأسعار".

 

 

أسعار النفط
مكاسب
خسائر
خام برنت
العقود الآجلة
خام غرب تكساس

التعليقات

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أحدث التعليقات

خالد
واضح ان القصه مختلقه ومفبركه وغير صحيحه ...... معقول يزوج بنته من غير مايسأل عنه في عمله وفي حارته وفي المسجد ...... قصه خربوطيه
خالد
مبزرة السوشل ميديا ... ومالقى من يربيه ويعلمه المراجل .؟؟
واضح*** وصريح***
عيد زواج سعيد. .happy Anniversary
واضح*** وصريح***
نسأل الله العفو والعافية.
ابو عمار
في عام 1955م كان رحمه الله وليا للعهد

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