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دنيا بطمة تنفي خضوعها لعمليات تجميل وتوضح سبب تغير ملامحها

منذ 24 دقيقة
462
دنيا بطمة تنفي خضوعها لعمليات تجميل وتوضح سبب تغير ملامحها

متابعة- أميرة خالد (صدى):
علقت الفنانة المغربية دنيا بطمة، على الانتقادات التي طالتها مؤخراً بسبب تغير شكلها وملامحها واتّهامها بالخضوع لعمليات تجميلية كشد الوجه وحقن البوتوكس.

وقدمت دنيا بطمة في فيديو جديد نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع وتطبيق "انستقرام" كل من هنئتها بمناسبة عيد ميلاد ابنتها الكبرى غزل، التي أكدت أنها تحظى بشعبية كبيرة من قبل متابعيها ومحبيها الذين يلتقطون معها الصور عندما يشاهدونها في بعض الأماكن العامة.

وعلقت على زيادة وزنها قائلة أنها عانت من زيادة الوزن بعد الولادة، وهو ما أدى إلى تغيير كبير في ملامحها بشكل ملحوظ، مبينة أن زيادة وزنها وتغير ملامحهالفتت انتباه زوجها محمد الترك، والذي قم بممازحتها بوصفها "دبّة".

دنيا بطمة
عمليات جميل
تغير ملامح
حقن اليوتوكس

التعليقات

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أحدث التعليقات

خالد
واضح ان القصه مختلقه ومفبركه وغير صحيحه ...... معقول يزوج بنته من غير مايسأل عنه في عمله وفي حارته وفي المسجد ...... قصه خربوطيه
خالد
مبزرة السوشل ميديا ... ومالقى من يربيه ويعلمه المراجل .؟؟
واضح*** وصريح***
عيد زواج سعيد. .happy Anniversary
واضح*** وصريح***
نسأل الله العفو والعافية.
ابو عمار
في عام 1955م كان رحمه الله وليا للعهد

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