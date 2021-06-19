دنيا بطمة تنفي خضوعها لعمليات تجميل وتوضح سبب تغير ملامحها

متابعة- أميرة خالد (صدى):
علقت الفنانة المغربية دنيا بطمة، على الانتقادات التي طالتها مؤخراً بسبب تغير شكلها وملامحها واتّهامها بالخضوع لعمليات تجميلية كشد الوجه وحقن البوتوكس.
وقدمت دنيا بطمة في فيديو جديد نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع وتطبيق "انستقرام" كل من هنئتها بمناسبة عيد ميلاد ابنتها الكبرى غزل، التي أكدت أنها تحظى بشعبية كبيرة من قبل متابعيها ومحبيها الذين يلتقطون معها الصور عندما يشاهدونها في بعض الأماكن العامة.
وعلقت على زيادة وزنها قائلة أنها عانت من زيادة الوزن بعد الولادة، وهو ما أدى إلى تغيير كبير في ملامحها بشكل ملحوظ، مبينة أن زيادة وزنها وتغير ملامحهالفتت انتباه زوجها محمد الترك، والذي قم بممازحتها بوصفها "دبّة".