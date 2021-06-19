تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
اتصل بنا
اعلن لدينا
سياسة الخصوصية
نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February
<
2021
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت
الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
المزيد
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
الصفحة الشعبية
قلم حر
مقالات
الرئيسية
معرض سيارات في الماضي
منذ 41 دقيقة
487
واتساب
فيسبوك
تويتر
التعليقات
اترك تعليقاً
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
إرسال
أحدث التعليقات
خالد
واضح ان القصه مختلقه ومفبركه وغير صحيحه ...... معقول يزوج بنته من غير مايسأل عنه في عمله وفي حارته وفي المسجد ...... قصه خربوطيه
خالد
مبزرة السوشل ميديا ... ومالقى من يربيه ويعلمه المراجل .؟؟
واضح*** وصريح***
عيد زواج سعيد. .happy Anniversary
واضح*** وصريح***
نسأل الله العفو والعافية.
ابو عمار
في عام 1955م كان رحمه الله وليا للعهد
أخر الأخبار
"الشؤون البلدية" توافق على تمديد مواعيد تسليم مشاريع البيع على الخارطة
منذ 17 دقيقة
1423
ارتفاع أسعار النفط لتمحو خسائرها السابقة
منذ 22 دقيقة
1462
الجود والكرم
منذ 32 دقيقة
304
معرض سيارات في الماضي
منذ 41 دقيقة
487
طريقة الاختفاء على "واتساب" بدون حذف التطبيق
منذ 42 دقيقة
1674
الحصيني: غدًا تشتد حرارة الجو مع بداية موسم "التويبع"
منذ 50 دقيقة
1580
انتحار 15 شرطيًا تركيًا في أقل من شهر
منذ ساعة
1517
حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت
منذ ساعة
1654
6 برامج تدريب منتهية بالتوظيف في المعهد العالي النسائي للسياحة والضيافة
منذ ساعة
1623
هجوم ضد محمد رمضان بعد استعراض شعبيته في صلاة الجمعة
منذ ساعة
694