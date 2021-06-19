انتحار 15 شرطيًا تركيًا في أقل من شهر

أنقرة (صدى):
كثرت حالات الانتحار في صفوف الشرطة التركية خلال الأيام الماضية، إذ كشف رئيس اتحاد الأمن، في تركيا عن انتحار 15 شرطيًا خلال 25 يومًا فقط.
وأثار تزايد حالات الانتحار في صفوف الشرطة التركية جدلا، حيث أكد فاروق سيزار رئيس اتحاد الأمن، أن بيانات حالات انتحار ضباط الشرطة كانت "مخفية" إلى حد كبير.
وأشار إلى أن ظروف العمل المكثفة وغير النظامية في الشرطة هي أحد عوامل الانتحار، قائلا: "يتم إرسال 15 شخصًا إلى المهمة التي سيقوم بها ثلاثة أشخاص، يتم إرسالهم إلى عمل غير ضروري".
كما أكد أن السبب الرئيسي للزيادة في عدد حالات الانتحار بين أفراد الأمن نابع من سوء الإدارة.