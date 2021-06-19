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انتحار 15 شرطيًا تركيًا في أقل من شهر

منذ ساعة
1517
انتحار 15 شرطيًا تركيًا في أقل من شهر

أنقرة (صدى):
كثرت حالات الانتحار في صفوف الشرطة التركية خلال الأيام الماضية، إذ كشف رئيس اتحاد الأمن، في تركيا عن انتحار 15 شرطيًا خلال 25 يومًا فقط.

وأثار تزايد حالات الانتحار في صفوف الشرطة التركية جدلا، حيث أكد فاروق سيزار رئيس اتحاد الأمن، أن بيانات حالات انتحار ضباط الشرطة كانت "مخفية" إلى حد كبير.

وأشار إلى أن ظروف العمل المكثفة وغير النظامية في الشرطة هي أحد عوامل الانتحار، قائلا: "يتم إرسال 15 شخصًا إلى المهمة التي سيقوم بها ثلاثة أشخاص، يتم إرسالهم إلى عمل غير ضروري".

كما أكد أن السبب الرئيسي للزيادة في عدد حالات الانتحار بين أفراد الأمن نابع من سوء الإدارة.

انتحار
تركيا
اردوغان
رجال الشرطة

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 50714
منذ 15 دقيقة
لا حول و لا قوة الا بالله

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أحدث التعليقات

خالد
واضح ان القصه مختلقه ومفبركه وغير صحيحه ...... معقول يزوج بنته من غير مايسأل عنه في عمله وفي حارته وفي المسجد ...... قصه خربوطيه
خالد
مبزرة السوشل ميديا ... ومالقى من يربيه ويعلمه المراجل .؟؟
واضح*** وصريح***
عيد زواج سعيد. .happy Anniversary
واضح*** وصريح***
نسأل الله العفو والعافية.
ابو عمار
في عام 1955م كان رحمه الله وليا للعهد

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