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حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت

منذ 6 دقائق
1187
حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت

الرياض (صدى):
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - تكونًا لسحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق( نجران ،جازان، عسير، الباحة ، مكة المكرمة، المدينة المنورة ). في حين يستمر نشاط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق (الشرقية ، الرياض ، نجران).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية الى شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل الى مترين ونصف في الجزء الشمالي والاوسط ، وحالة البحر متوسط الموج تصل الى مائج في الجزء الأوسط ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية الى شمالية غربية بسرعة 20-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج.

مكة المكرمة
المملكة
الطقس
المدينة
الارصاد

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو عمار
ما اتصور ان يبعث لها بما ذكرت ثم اين الدليل لم تنشره . ثم لماذا الهجوم عليه من الجميع ايش المشكله
ماهذا
اكيد من حثالة واتباع الفقية و المسعري عبد لهم يكدون علية وياكل من فضلتهم العسيري والدوسري من الناكرين لو سحبت الجنسية من اهليهم يعرفون...
ابو عمار
عادي جدا
بدون
الحمد لله من ظابط الى متشرد الاتعرف بانعم السعودية عليك وعلى اهلك وعلى نياتكم ترزقون نيته زفت وطاح فيها من سلالت العودة وغيره من...
أبو كنان
لله درك يا اتحاد

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