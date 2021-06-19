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6 برامج تدريب منتهية بالتوظيف في المعهد العالي النسائي للسياحة والضيافة

منذ 9 دقائق
1209
6 برامج تدريب منتهية بالتوظيف في المعهد العالي النسائي للسياحة والضيافة

فاطمة المالكي (صدى):
أعلن المعهد العالي النسائي للسياحة والضيافة، بالرياض، عن بدء التقديم على 6 برامج تدريبية مجانية، لمدة 4 أشهر، منتهية بالتوظيف.

وفيما يلي البرامج المتاحة:

1- دورة إنتاج الأغذية.

2- دورة خدمة الطعام والشراب.

3- دورة محاسب مبيعات.

4- دورة المكاتب الأمامية الفندقية.

5- دورة السياحة وسفر

6- دورة التدبير الفندقي.

مدة البرنامج: - مدة 4 أشهر

ويشترط أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية، حاصلة على شهادة الثانوية العامة فما فوق، وليست على رأس عمل.

للتقديم ترسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني مع كتابة مسمى البرنامج في عنوان البريد [email protected]

وظائف
الرياض
المملكة
المعهد العالي النسائي للسياحة

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو عمار
ما اتصور ان يبعث لها بما ذكرت ثم اين الدليل لم تنشره . ثم لماذا الهجوم عليه من الجميع ايش المشكله
ماهذا
اكيد من حثالة واتباع الفقية و المسعري عبد لهم يكدون علية وياكل من فضلتهم العسيري والدوسري من الناكرين لو سحبت الجنسية من اهليهم يعرفون...
ابو عمار
عادي جدا
بدون
الحمد لله من ظابط الى متشرد الاتعرف بانعم السعودية عليك وعلى اهلك وعلى نياتكم ترزقون نيته زفت وطاح فيها من سلالت العودة وغيره من...
أبو كنان
لله درك يا اتحاد

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