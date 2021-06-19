6 برامج تدريب منتهية بالتوظيف في المعهد العالي النسائي للسياحة والضيافة

فاطمة المالكي (صدى):
أعلن المعهد العالي النسائي للسياحة والضيافة، بالرياض، عن بدء التقديم على 6 برامج تدريبية مجانية، لمدة 4 أشهر، منتهية بالتوظيف.
وفيما يلي البرامج المتاحة:
1- دورة إنتاج الأغذية.
2- دورة خدمة الطعام والشراب.
3- دورة محاسب مبيعات.
4- دورة المكاتب الأمامية الفندقية.
5- دورة السياحة وسفر
6- دورة التدبير الفندقي.
مدة البرنامج: - مدة 4 أشهر
ويشترط أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية، حاصلة على شهادة الثانوية العامة فما فوق، وليست على رأس عمل.
للتقديم ترسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني مع كتابة مسمى البرنامج في عنوان البريد [email protected]