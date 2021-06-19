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مواطنة تكتشف مرض زوجها المزمن بعد الزواج

منذ 32 دقيقة
1775
مواطنة تكتشف مرض زوجها المزمن بعد الزواج

عادل الحربي (صدى):
روى الإعلامي والكاتب الصحفي، فوزي صادق، عن قصة مواطنة اكتشفت معاناة زوجها من مرض مزمن بعد الزواج..

وأوضح صادق، أن والد الزوجة اتصل بوالد الزوج، قائلا له: "ابنك عصبي جدا ويصرخ وما يحترمني ولايحترم زوجتي".

وأجاب والد الزوج قائلا: "اعتذر منك، نسيت أقولك ان أعراض الأدوية اللي ياخذها لمرضه المزمن تسبب أعصاب ونفسية".

وأشار الكاتب فوزي صادق، أن والد الزوجة قال له: " لو الحكومة خبرتني بهالمعلومات بفحص الزواج مانسبناكم".

وكان فوزي صادق، طالب في وقت سابق بأن يشمل فحص الزواج الكشف السريري والأمراض النفسية، للحد من المشكلات التي تحدث بين الأزواج، والتي يصل بعضها إلى ساحات المحاكم.

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المملكة
زواج
زوج
مرض مزمن

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أحدث التعليقات

أبو كنان
لله درك يا اتحاد
سلطان
خايس سيماهم في وجوههم لزوم عقابة ومنعه من السفر عشر سنوات لكون عبرة له ولغيرة
غليس ولد رماح
لا يروح عن النصر هذا وجه شوم على النصر ونتائجه بعد الفضائح اللي سواها إن شاء الله يبقى هو وحمدالله مانكب النصر إلا هم
ابو عمار
ههههههههههههههههه امحق كشه
ابو عمار
اجلسوه على الخازوق كي تبرد محنته الغذر اللوطي

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