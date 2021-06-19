نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

أسعار العملات مقابل الريال اليوم

منذ 47 دقيقة
1535
أسعار العملات مقابل الريال اليوم

علي القحطاني (صدى):
تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الجمعة، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:

- اليورو: 4.44917، العملة مقابل الريال الواحد 0.22476

- الدولار: 3.75003، العملة مقابل الريال الواحد 0.26666

- درهم إماراتي: 1.02094، مقابل الريال الواحد 0.97948

- ريال يمني: 0.01500، مقابل الريال الواحد 66.67943

- دينار أردني: 5.29074، مقابل الريال الواحد 0.18901

- دينار كويتي: 12.44672 مقابل الريال الواحد 0.08036

- دينار بحريني: 9.94939، مقابل الريال الواحد 0.10051

- الريال القطري: 1.02995، مقابل الريال الواحد 0.97093

-الدرهم المغربي: 0.42114 مقابل الريال الواحد 2.37451

- الجنيه المصري: 0.23967، مقابل الريال الواحد 4.17246

المملكة
الدولار
الريال
العملات
اسعار العملات

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

أبو كنان
لله درك يا اتحاد
سلطان
خايس سيماهم في وجوههم لزوم عقابة ومنعه من السفر عشر سنوات لكون عبرة له ولغيرة
غليس ولد رماح
لا يروح عن النصر هذا وجه شوم على النصر ونتائجه بعد الفضائح اللي سواها إن شاء الله يبقى هو وحمدالله مانكب النصر إلا هم
ابو عمار
ههههههههههههههههه امحق كشه
ابو عمار
اجلسوه على الخازوق كي تبرد محنته الغذر اللوطي

أخر الأخبار

هجوم ضد محمد رمضان بعد استعراض شعبيته في صلاة الجمعة
هجوم ضد محمد رمضان بعد استعراض شعبيته في صلاة الجمعة
منذ دقيقتين 36
مواطنة تكتشف مرض زوجها المزمن بعد الزواج
مواطنة تكتشف مرض زوجها المزمن بعد الزواج
منذ 32 دقيقة 1773
أسعار العملات مقابل الريال اليوم
أسعار العملات مقابل الريال اليوم
منذ 47 دقيقة 1535
أسعار الذهب بالمملكة اليوم السبت
أسعار الذهب بالمملكة اليوم السبت
منذ 53 دقيقة 1527
طليقة مغني مصري شهير تتهمه باغتصابها
طليقة مغني مصري شهير تتهمه باغتصابها
منذ ساعة 721
اعتراض وتدمير طائرة مسيرة حوثية تجاه خميس مشيط
اعتراض وتدمير طائرة مسيرة حوثية تجاه خميس مشيط
منذ ساعة 1866
وظائف لحملة الثانوية العامة بشركة "بن زقر كورو"
وظائف لحملة الثانوية العامة بشركة "بن زقر كورو"
منذ ساعتين 1877
الخضيري: لا يوجد طعام سيء وضار "الضرر بطريقتك"
الخضيري: لا يوجد طعام سيء وضار "الضرر بطريقتك"
منذ ساعتين 1933
نائب تونسي: اختبار الفرنسية وقت صلاة الجمعة "اعتداء على الإسلام"!
نائب تونسي: اختبار الفرنسية وقت صلاة الجمعة "اعتداء على الإسلام"!
منذ ساعتين 819
وظيفة نسائية شاغرة بجمعية يسر للتنمية الأسرية
وظيفة نسائية شاغرة بجمعية يسر للتنمية الأسرية
منذ ساعتين 1911