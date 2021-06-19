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وظائف لحملة الثانوية العامة بشركة "بن زقر كورو"

منذ 28 دقيقة
1502
وظائف لحملة الثانوية العامة بشركة "بن زقر كورو"

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت شركة "بن زقر كورو" عن توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية العامة فأعلى، بمسمى "مصفف أرفف".

والوظائف متاحة في كل من: الرياض، الدمام، خميس مشيط، المدينة المنورة، جدة، شرط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

ويشترط أن يكون المتقدم لديه خبرة سنة في مجال العمل، وعلى معرفة موجزة بعمليات المبيعات وسوق السلع الاستهلاكية في المملكة.

وفيما يلي طريقة التقديم عبر موقع شركة بن زقر كورو:

وظائف الرياض عبر الموقع

وظائف الدمام عبر الموقع

وظائف خميس مشيط عبر الموقع

وظائف المدينة المنورة عبرالموقع

وظائف جدة الموقع

وظائف
جدة
المدينة المنورة
الثانوية العامة
شركة "بن زقر كورو"

التعليقات

ط 🍹🍹🍹
ط 🍹🍹🍹 عدد التعليقات : 52
منذ دقيقة
هل "مصفف أرفف" يحتاج لشهادة ؟
الثانوية هي بابة عبور الطالب لعالم الدراسات العليا !!!
الثانوية هي بوابة عبور الطالب لدخول الكليات المدنية والعسكرية !!!
الثانوية هي بوابة الطالب للإبتعاث للخارج لإكمال مشواره التعليمي !!!
ولدينا خريج الثانوية يعين كمصفف رفوف او بائع او حارس امن او كاشير !!!

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أحدث التعليقات

ابو عمار
مبروك
ابو عمار
طيب
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
الله يرحمهم
ابو سعود
مستحيل دام انه في ادويه تصرف بالملايين ويخسروها بيكون صعب جدا اتوقع

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