وظائف لحملة الثانوية العامة بشركة "بن زقر كورو"

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت شركة "بن زقر كورو" عن توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية العامة فأعلى، بمسمى "مصفف أرفف".
والوظائف متاحة في كل من: الرياض، الدمام، خميس مشيط، المدينة المنورة، جدة، شرط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
ويشترط أن يكون المتقدم لديه خبرة سنة في مجال العمل، وعلى معرفة موجزة بعمليات المبيعات وسوق السلع الاستهلاكية في المملكة.
وفيما يلي طريقة التقديم عبر موقع شركة بن زقر كورو:
وظائف الرياض عبر الموقع
وظائف الدمام عبر الموقع
وظائف خميس مشيط عبر الموقع
وظائف المدينة المنورة عبرالموقع
وظائف جدة الموقع