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عبدالرحمن الجماز : بطولات الهلال " تجاوزت " بعض الأندية العالمية
منذ يوم
1131
1
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التعليقات
عبدالحكيم محمود
عدد التعليقات : 56
منذ ساعة
مع كامل الاحترام لازال الاعلاميون الرياضيون في السعودية بتحدثون بأسماء انديتهم وطرحهم من سنين من اكثر بطولة من الاخر لا يقدمون أفكار جديدية لدفع الرياضة السعودية للامام. نرجو من القنوات الرياضية السعودية وقف هذه المجادلات العقيمة الكرة السعوديو وصلة كأس العالم العيدد من المرات وهم لايزالون في نفس الطرح
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أحدث التعليقات
ابو عمار
مبروك
ابو عمار
عام 1927م لم يتم توحيد المملكه ولا يوجد عندنا سيارات يمكن يقصدون عام 1957م
ابو عمار
المهم انتبهي من الحساسيه لا ترتفع في البيت وينفجر عندك
ابو عمار
هههههههههههههههه فعلا انه حسود ونذل
ابو عمار
اوكي
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