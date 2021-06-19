نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

عبدالرحمن الجماز : بطولات الهلال " تجاوزت " بعض الأندية العالمية

منذ يوم
1131
1

التعليقات

عبدالحكيم محمود
عبدالحكيم محمود عدد التعليقات : 56
منذ ساعة
مع كامل الاحترام لازال الاعلاميون الرياضيون في السعودية بتحدثون بأسماء انديتهم وطرحهم من سنين من اكثر بطولة من الاخر لا يقدمون أفكار جديدية لدفع الرياضة السعودية للامام. نرجو من القنوات الرياضية السعودية وقف هذه المجادلات العقيمة الكرة السعوديو وصلة كأس العالم العيدد من المرات وهم لايزالون في نفس الطرح

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو عمار
مبروك
ابو عمار
عام 1927م لم يتم توحيد المملكه ولا يوجد عندنا سيارات يمكن يقصدون عام 1957م
ابو عمار
المهم انتبهي من الحساسيه لا ترتفع في البيت وينفجر عندك
ابو عمار
هههههههههههههههه فعلا انه حسود ونذل
ابو عمار
اوكي

أخر الأخبار

بالفيديو.. الحج والعمرة: هناك فريق متخصص لقياس خدمة ضيوف الرحمن
بالفيديو.. الحج والعمرة: هناك فريق متخصص لقياس خدمة ضيوف الرحمن
منذ 24 دقيقة 1471
«الصحة» تكشف مدى إمكانية تكوين مناعة لدى المتعافين ضد الإصابة بالفيروس مرة أخرى
«الصحة» تكشف مدى إمكانية تكوين مناعة لدى المتعافين ضد الإصابة بالفيروس مرة أخرى
منذ 30 دقيقة 1680
وظائف شاغرة في مشروع نيوم
وظائف شاغرة في مشروع نيوم
منذ 35 دقيقة 1767
بالفيديو.. "أمن الطرق" يضبط عدداً من المخالفات بمركز الضبط الأمني الغربي
بالفيديو.. "أمن الطرق" يضبط عدداً من المخالفات بمركز الضبط الأمني الغربي
منذ 44 دقيقة 1679
أفنان الباتل تخطف الأنظار بعدما استقبلت مولودها الثاني
أفنان الباتل تخطف الأنظار بعدما استقبلت مولودها الثاني
منذ 50 دقيقة 1019
دارة الملك العزيز ترصد ذكرى استخدام السيارات بين مكة والمدينة لأول مرة قبل 94 عاما
دارة الملك العزيز ترصد ذكرى استخدام السيارات بين مكة والمدينة لأول مرة قبل 94 عاما
منذ 59 دقيقة 1902
الجماهير في ملعب الملز بالرياض عام 1980
الجماهير في ملعب الملز بالرياض عام 1980
منذ ساعة 812
صور.. أحدث ظهور للفنانة المعتزلة "نورا" في عيد ميلادها الـ 67
صور.. أحدث ظهور للفنانة المعتزلة "نورا" في عيد ميلادها الـ 67
منذ ساعة 1375
فتح باب القبول لبرامج البكالوريوس والدبلوم الصباحي والمسائي بتقنية جازان
فتح باب القبول لبرامج البكالوريوس والدبلوم الصباحي والمسائي بتقنية جازان
منذ ساعة 1668
نصائح قبل استيراد قطع غيار السيارات من الخارج لضمان عدم الوقوع في الخطأ
نصائح قبل استيراد قطع غيار السيارات من الخارج لضمان عدم الوقوع في الخطأ
منذ ساعة 1444