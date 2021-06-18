نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بالفيديو.. استشاري: إصابة حسان تمبكتي من أخطر إصابات الملاعب

منذ 13 دقيقة
1375
بالفيديو.. استشاري: إصابة حسان تمبكتي من أخطر إصابات الملاعب

نواف السالم (صدى):
كشف استشاري جراحة العظام، الدكتور، سالم الزهراني، عن آخر تطورات الإصابة التي تعرض لها لاعب نادي الشباب والمنتخب الوطني، حسان تمبكتي، خلال مباراة المنتخب أمام نظيره الأوزبكستاني، والتي انتهت بفوز الأخضر بثلاثية نظيفة.

وأكد أن الحالة الصحية للاعب مستقرة، مضيفا أن إصابة اللاعب بكسر في الفقرات تعد من أخطر إصابات الملاعب، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه بقناة "الإخبارية".

وأضاف أن إصابة اللاعب تعد نادرة الحدوث، وأحيانا تؤدي إلى الوفاة أو شلل رباعي، كما يجب التعامل معها طبيا بحذر وبشكل دقيق.

وأضاف أن بلع اللسان قد تُفقد اللاعب حياته إذا لم يتم التعامل معها بشكل سريع، أما إذا أصيب اللاعب بنزيف في المخ فسيحتاج اللاعب حينها لإجراء عملية جراحية.

يذكر أن "تمبكتي" تعرض لإصابة خطيرة على مستوى الرقبة إثر اصطدام قوي مع الحارس محمد العويس، ونٌقل على إثرها إلى المستشفى لإنقاذه.

الشباب
نادي الشباب
أوزبكستان
حسان تمبكتي
استشاري جراحة العظام

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ناقد رياضي
المعروف والمشهور عن فواز القرني كثرة البصق على زملائه عند هزيمة الفريق والسب والشتم لهم وحماقته التي لا تنتهي !! ولا ننسى تلك البصقة...
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لايبلانا ولا يبلابنا
ابو محمد 😎 ✍️
يمكن اهبل ومصرقع ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

أخر الأخبار

مصر تعلن توقف التأشيرات للمسافرين إلى مطار "أديس أبابا"
مصر تعلن توقف التأشيرات للمسافرين إلى مطار "أديس أبابا"
منذ 4 دقائق 1081
بالفيديو.. استشاري: إصابة حسان تمبكتي من أخطر إصابات الملاعب
بالفيديو.. استشاري: إصابة حسان تمبكتي من أخطر إصابات الملاعب
منذ 13 دقيقة 1375
انتحار طالبة لعدم حصولها على هدية نجاحها!
انتحار طالبة لعدم حصولها على هدية نجاحها!
منذ 17 دقيقة 394
استثناء الجهات الحكومية من عقود استئجار وإخلاء المباني
استثناء الجهات الحكومية من عقود استئجار وإخلاء المباني
منذ 21 دقيقة 1368
خمسيني يفقد ساقه بسبب مضاعفات جرعة "إسترازينيكا"
خمسيني يفقد ساقه بسبب مضاعفات جرعة "إسترازينيكا"
منذ 26 دقيقة 563
عادل المرضي : الإتحاد زعيم الأندية بـ 319 بطولة
عادل المرضي : الإتحاد زعيم الأندية بـ 319 بطولة
منذ 42 دقيقة 321
عبدالرحمن الجماز : عايد الرشيدي حول البليون إلى مليون
عبدالرحمن الجماز : عايد الرشيدي حول البليون إلى مليون
منذ 43 دقيقة 356
شاهد .. المرتزق المختل "يحيي عسيري" يحرض ضد المملكة ويعترف رسميا بفضلها
شاهد .. المرتزق المختل "يحيي عسيري" يحرض ضد المملكة ويعترف رسميا بفضلها
منذ 59 دقيقة 3225
إتاحة عرض رخصة القيادة للجهات المختصة عبر تطبيق "توكلنا"
إتاحة عرض رخصة القيادة للجهات المختصة عبر تطبيق "توكلنا"
منذ ساعة 1780
مقترح لفتح بنك روسي بالرياض لتطوير العلاقات التجارية
مقترح لفتح بنك روسي بالرياض لتطوير العلاقات التجارية
منذ ساعة 1658