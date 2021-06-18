نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

استثناء الجهات الحكومية من عقود استئجار وإخلاء المباني

منذ 21 دقيقة
1368
استثناء الجهات الحكومية من عقود استئجار وإخلاء المباني

الرياض (صدى):
استثنيت الجهات الحكومية التي تستأجر المباني المقامة على المشاريع الاستثمارية التي تتعاقد في شأنها الهيئة العامة لعقارات الدولة مع المستثمرين على أراضٍ حكومية، من حكم المادة السابعة من نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه.

ونشرت جريدة "أم القرى"، أمس الجمعة، قرار مجلس الوزراء، بالموافقة على استثناء الجهات الحكومية التي تستأجر المباني المقامة على المشاريع الاستثمارية من حكم المادة السابعة من نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه.

حيث نص قرار مجلس الوزراء على استثناء الجهات الحكومية التي تستأجر المباني المقامة على المشاريع الاستثمارية التي تتعاقد في شأنها الهيئة العامة لعقارات الدولة مع المستثمرين على أراضٍ حكومية، من حكم المادة السابعة من نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه، وذلك وفق ضوابط يضعها مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة.

كما أفاد مرسوم ملكي بذات الشأن، بأن على نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - تنفيذ ذلك، فيما نصت المادة السابعة من نظام استئجار العقار وإخلائه على الآتي: يكون عقد الإجارة لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات، وينص في العقد على تجديده تلقائيًّا بعد نهاية مدته، ما لم يبلغ أحد الطرفين الآخر بعدم رغبته في تجديده قبل (مائة وثمانين) يوما من نهاية العقد أو نهاية المدة المجددة.

ووفق المادة السابعة، فإنه يجوز أن يتضمن العقد أن للجهة الحكومية تمديد العقد بعد نهاية مدته الأولى لمدة لا تزيد على (ثلاث) سنوات دون شرط موافقة المؤجر، ففي هذه الحالة يجوز أن ينص على زيادة الأجرة بما لا يزيد على (5%) من الأجرة الأولى إذا كان التمديد لمدة (سنة واحدة)، وما لا يزيد على (10%) من الأجرة الأولى إذا كان التمديد لأكثر من سنة، بالإضافة إلى أنه  يجوز أن تصل مدة عقود إيجارات المباني إلى 12 عامًا إذا كان العقار المراد استئجاره ينشأ وفق شروط ومواصفات مسبقة يتفق عليها الطرفان - المؤجر والمستأجر.

الجهات الحكومية
مجلس الوزراء
جريدة أم القرى
المادة السابعة
استئجار العقار

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ناقد رياضي
المعروف والمشهور عن فواز القرني كثرة البصق على زملائه عند هزيمة الفريق والسب والشتم لهم وحماقته التي لا تنتهي !! ولا ننسى تلك البصقة...
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لايبلانا ولا يبلابنا
ابو محمد 😎 ✍️
يمكن اهبل ومصرقع ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

أخر الأخبار

مصر تعلن توقف التأشيرات للمسافرين إلى مطار "أديس أبابا"
مصر تعلن توقف التأشيرات للمسافرين إلى مطار "أديس أبابا"
منذ 3 دقائق 1076
بالفيديو.. استشاري: إصابة حسان تمبكتي من أخطر إصابات الملاعب
بالفيديو.. استشاري: إصابة حسان تمبكتي من أخطر إصابات الملاعب
منذ 13 دقيقة 1370
انتحار طالبة لعدم حصولها على هدية نجاحها!
انتحار طالبة لعدم حصولها على هدية نجاحها!
منذ 17 دقيقة 394
استثناء الجهات الحكومية من عقود استئجار وإخلاء المباني
استثناء الجهات الحكومية من عقود استئجار وإخلاء المباني
منذ 21 دقيقة 1368
خمسيني يفقد ساقه بسبب مضاعفات جرعة "إسترازينيكا"
خمسيني يفقد ساقه بسبب مضاعفات جرعة "إسترازينيكا"
منذ 26 دقيقة 561
عادل المرضي : الإتحاد زعيم الأندية بـ 319 بطولة
عادل المرضي : الإتحاد زعيم الأندية بـ 319 بطولة
منذ 42 دقيقة 321
عبدالرحمن الجماز : عايد الرشيدي حول البليون إلى مليون
عبدالرحمن الجماز : عايد الرشيدي حول البليون إلى مليون
منذ 43 دقيقة 356
شاهد .. المرتزق المختل "يحيي عسيري" يحرض ضد المملكة ويعترف رسميا بفضلها
شاهد .. المرتزق المختل "يحيي عسيري" يحرض ضد المملكة ويعترف رسميا بفضلها
منذ 59 دقيقة 3221
إتاحة عرض رخصة القيادة للجهات المختصة عبر تطبيق "توكلنا"
إتاحة عرض رخصة القيادة للجهات المختصة عبر تطبيق "توكلنا"
منذ ساعة 1780
مقترح لفتح بنك روسي بالرياض لتطوير العلاقات التجارية
مقترح لفتح بنك روسي بالرياض لتطوير العلاقات التجارية
منذ ساعة 1658