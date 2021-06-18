خمسيني يفقد ساقه بسبب مضاعفات جرعة "إسترازينيكا"

متابعة أميرة خالد (صدى):
تعرض رجل في النمسا إلى بتر ساقه اليمنى بعد 3 أسابيع من تلقي جرعته الأولى من لقاح إسترازينيكا.
وأوضحت الفحوصات إصابة شخص يدعى جوران دي يبلغ من العمر 50 عاما بانسداد رئوي وتجلط دم نادر في ساقه اليمنى يُعرف باسم تجلط الأوردة العميقة (DVT)، وذلك بعد 3 أسابيع من تلقي الجرعة الأولى من لقاح إسترازينيكا، بحسب صحيفة الصن البريطانية.
وقال جوران، وهو عامل وأب لـ 3 أطفال، إلى أنه لم يسبق أن عانى من أي مشاكل صحية قبل تلقي اللقاح، ولم يلجأ للأطباء إلا عندما لاحظ تدهور حالته واستمرار إصابته بالحمى بجانب بصقه دماً أكثر من مرة.
وأجرى جوران 3 جراحات، استغرقت كل منها 5-6 ساعات، قبل أن يضطر الأطباء إلى بتر الجزء السفلي من ساقه في جراحة استمرت ساعات.