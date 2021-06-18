نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

خمسيني يفقد ساقه بسبب مضاعفات جرعة "إسترازينيكا"

منذ 46 دقيقة
749
خمسيني يفقد ساقه بسبب مضاعفات جرعة "إسترازينيكا"

متابعة أميرة خالد (صدى):
تعرض رجل في النمسا إلى بتر ساقه اليمنى بعد 3 أسابيع من تلقي جرعته الأولى من لقاح إسترازينيكا.

وأوضحت الفحوصات إصابة شخص يدعى جوران دي يبلغ من العمر 50 عاما بانسداد رئوي وتجلط دم نادر في ساقه اليمنى يُعرف باسم تجلط الأوردة العميقة (DVT)، وذلك بعد 3 أسابيع من تلقي الجرعة الأولى من لقاح إسترازينيكا، بحسب صحيفة الصن البريطانية.

وقال جوران، وهو عامل وأب لـ 3 أطفال، إلى أنه لم يسبق أن عانى من أي مشاكل صحية قبل تلقي اللقاح، ولم يلجأ للأطباء إلا عندما لاحظ تدهور حالته واستمرار إصابته بالحمى بجانب بصقه دماً أكثر من مرة.

وأجرى جوران 3 جراحات، استغرقت كل منها 5-6 ساعات، قبل أن يضطر الأطباء إلى بتر الجزء السفلي من ساقه في جراحة استمرت ساعات.

النمسا
كورونا
لقاح كورونا
إسترازينيكا

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 129428
منذ 3 دقائق
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

تاج الدين
شكله مهجن اما من ناحية الاب او من ناحية الام
ناقد رياضي
المعروف والمشهور عن فواز القرني كثرة البصق على زملائه عند هزيمة الفريق والسب والشتم لهم وحماقته التي لا تنتهي !! ولا ننسى تلك البصقة...
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لايبلانا ولا يبلابنا
ابو محمد 😎 ✍️
يمكن اهبل ومصرقع ..

أخر الأخبار

مصر تعلن توقف التأشيرات للمسافرين إلى مطار "أديس أبابا"
مصر تعلن توقف التأشيرات للمسافرين إلى مطار "أديس أبابا"
منذ 23 دقيقة 1390
بالفيديو.. استشاري: إصابة حسان تمبكتي من أخطر إصابات الملاعب
بالفيديو.. استشاري: إصابة حسان تمبكتي من أخطر إصابات الملاعب
منذ 32 دقيقة 1642
انتحار طالبة لعدم حصولها على هدية نجاحها!
انتحار طالبة لعدم حصولها على هدية نجاحها!
منذ 37 دقيقة 587
استثناء الجهات الحكومية من عقود استئجار وإخلاء المباني
استثناء الجهات الحكومية من عقود استئجار وإخلاء المباني
منذ 40 دقيقة 1550
خمسيني يفقد ساقه بسبب مضاعفات جرعة "إسترازينيكا"
خمسيني يفقد ساقه بسبب مضاعفات جرعة "إسترازينيكا"
منذ 46 دقيقة 749
عادل المرضي : الإتحاد زعيم الأندية بـ 319 بطولة
عادل المرضي : الإتحاد زعيم الأندية بـ 319 بطولة
منذ ساعة 352
عبدالرحمن الجماز : عايد الرشيدي حول البليون إلى مليون
عبدالرحمن الجماز : عايد الرشيدي حول البليون إلى مليون
منذ ساعة 402
شاهد .. المرتزق المختل "يحيي عسيري" يحرض ضد المملكة ويعترف رسميا بفضلها
شاهد .. المرتزق المختل "يحيي عسيري" يحرض ضد المملكة ويعترف رسميا بفضلها
منذ ساعة 3522
إتاحة عرض رخصة القيادة للجهات المختصة عبر تطبيق "توكلنا"
إتاحة عرض رخصة القيادة للجهات المختصة عبر تطبيق "توكلنا"
منذ ساعة 1835
مقترح لفتح بنك روسي بالرياض لتطوير العلاقات التجارية
مقترح لفتح بنك روسي بالرياض لتطوير العلاقات التجارية
منذ ساعة 1710