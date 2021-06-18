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شاهد .. المرتزق المختل "يحيي عسيري" يحرض ضد المملكة ويعترف رسميا بفضلها

منذ 17 ساعة
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شاهد .. المرتزق المختل "يحيي عسيري" يحرض ضد المملكة ويعترف رسميا بفضلها

خاص (صدى):
اعترف المرتزق الهارب إلى لندن "يحيي عسيري" رسميا بفضل المملكة ورعايتها لشعبها، برغم أنه يواصل دائما التحريض ضد المملكة.

ويعد"عسيري" أحد أذرع المارقة في الخارج الذين لا يزالون يواصلون تجاوزاتهم والتحريض على المملكة، برغم علمهم واعترافهم بمكانتها وعظمتها وإنسانيتها تجاه شعبها.

وبرغم أدائه للقسم عندما أصبح ضابطا في المملكة إلا أنه تخلف عن أداء مهامه الوطنية في ضبط الخارجين عن القانون، وانجرف وراء المرتزقة والخونة من أعداء الوطن في الخارج، ليصبح واحد منهم ممن يستقطبون ضعاف النفوس أمثال الهاربة "هدى العمري" التي انجرفت وراء دعوات المارقة وانتهت حياتها بالتشرد.

واكتسبت شخصية "عسيري" سريعاً نفس الصفات التي ترسخت في نفوس المارقة، وأولها استنزاف الأفراد لمصالحهم ثم رميهم بمجرد زوال أهميتهم، مثلما فعل مع "هدى العمري"، حيث ظهر في مقطع فيديو مؤكدًا أنه لا يعرفها ولا علاقة له بقضيتها، برغم أنها لجأت إليها، مستنكرا عملية الربط بين اسمه باسمها.

ووصلت البجاحة والجراءة به بأن يعترف برعاية المملكة لمواطنيها وفي نفس الوقت يتطاول عليها بالسوء، ولعل أبرز مثل على ذلك مقطع الفيديو الذي ظهر فيه وهو يعترف بأن المملكة عززت مواطنيها في الخارج بحجز فنادق خمس نجوم خلال أزمة كورونا، داعيا المملكة بأن تشمل رعايتها "هدى العمري" باعتبارها مواطنة سعودية.

وبرغم اعتراف "عسيري" بأن المملكة تعزز مواطنيها وتحميهم من التشرد والضياع، إلا أنه يواصل مسيرته في معارضتها والهجوم عليها بدون وجه حق.

المملكة
يحيي عسيري

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 129440
منذ 16 ساعة
قال ابو محمد // الحق ينطق والباطل يغرق ..
ابوبدر
ابوبدر عدد التعليقات : 3756
منذ 16 ساعة
وجهه ووجيه امثاله مغسولة بزق وانتم بكرامة واسف عاللفظ بس هذولا ما ينقال عنهم الا كذا اللي يتعاملون مع الاعداء ويحرصون ضد وطننا
تاج الدين
تاج الدين عدد التعليقات : 288
منذ 15 ساعة
شكله مهجن اما من ناحية الاب او من ناحية الام
مغابش
مغابش عدد التعليقات : 462
منذ 15 ساعة
الله لايوفقه لادنيا ولا اخره
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 50715
منذ 12 ساعة
المفروض انك تساعدها بصفتك زميلها في الخيانه وعداوة الوطن يالعسيري
بدون
بدون عدد التعليقات : 397
منذ 9 ساعات
الحمد لله من ظابط الى متشرد الاتعرف بانعم السعودية عليك وعلى اهلك وعلى نياتكم ترزقون نيته زفت وطاح فيها من سلالت العودة وغيره من المرتزقة كثير عبد المال قد يكون شيعي كلب مرتزق عايش على الزباله في لندن مع الفقية
ماهذا
ماهذا عدد التعليقات : 397
منذ 9 ساعات
اكيد من حثالة واتباع الفقية و المسعري عبد لهم يكدون علية وياكل من فضلتهم العسيري والدوسري من الناكرين لو سحبت الجنسية من اهليهم يعرفون الظلم الحقيقي
مهند
مهند عدد التعليقات : 1
منذ 9 ساعات
لماذا يوجد المئات من طالبي اللجوء في الفترة الاخيرة
أبو عبدالله الحربي
أبو عبدالله الحربي عدد التعليقات : 82
منذ 9 ساعات
عسيري عسر نفسه بلسانه ونطق قلبه بفضل دولته المرتزقة ارتزقو ببيع كلام حقد وغل ليس على شعب عرف الباغي من الافاكين طويق مطوق أهل الفكر والتعبير الضال 😐
أحمد الحربي
أحمد الحربي عدد التعليقات : 34
منذ 7 ساعات
اذا يهمك أمرها أنت استئجرلها غرفة وعطيها مصروف لامها ضحية فكركم الضال الدولة ما راح تقصر معها اذا رجعت للطريق الصحيح هي وغيرها من أبناء الوطن .
أحمد الحربي
أحمد الحربي عدد التعليقات : 34
منذ 7 ساعات
اذا يهمك أمرها أنت استئجرلها غرفة وعطيها مصروف لأنها ضحية فكركم الضال الدولة ما راح تقصر معها اذا رجعت للطريق الصحيح هي وغيرها من أبناء الوطن .
السيف
السيف عدد التعليقات : 234
منذ 31 دقيقة
طيب

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أحدث التعليقات

السيف
طيب
ابو عمير
اشوى انهم ماجابو رونالدو
حمد هوساوي
ههههههههههه ككككككككح هههههههههه
خالد الغامدي
هذا لا يدل على شي لاتنشرون خرافات الصحوه وتحقير الناس كلن يقرأ قرآن لاتنشرون فكركم السلبي والمنفر
د محمد ماجد بخش
أحلى تلك الوسائل المشي في الهواء الطلق

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