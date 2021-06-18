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شاب يستهبل على فتيات أوكرانيا "فيديو"

منذ 23 ساعة
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شاب يستهبل على فتيات أوكرانيا "فيديو"

خاص (صدى):
وثق شاب مقطع فيديو لنفسه وهو يستهبل على فتيات أوكرانيا في شارع عام، حيث تم تداوله على نطاق واسع بعد قيامه بالتندر عليهن.

وظهر الشاب في الفيديو يقول:" هالو حق علي دقني أسود حق علي دقني أسود يا بنت"، حيث أثار الفيديو غضب متداوليه الذين اعتبروا ما قاله إساءة تستدعي محاسبته وتنفيذ عقوبة صارمة، حيث جاء في المادة الثانية من اختصاصات اللجنة القضائية بوزارة الاعلام في لوائح وأنظمة قواعد عمل اللجان المختصة بالنظر في مخالفات أحكام نظام المطبوعات والنشر وأحكام نظام الإعلام المرئي والمسموع ،النظر في مخالفة السعودي الذي يرتكب خارج المملكة أياً من المحظورات المنصوص عليها في المادة التاسعة من نظام المطبوعات والنشر، وأياً من مخالفات أحكام نظام الإعلام المرئي والمسموع، وتطبيق عقوبة مناسبة من العقوبات المنصوص عليها في المادة الثامنة والثلاثين من نظام المطبوعات والنشر، والمادة السابعة عشرة من نظام الإعلام المرئي والمسموع أو اتخاذ الإجراءات الواردة فيهما.

 

وطالب متداولو الفيديو بضرورة معاقبة الشاب ومنعه من السفر كي يكون عبرة لغيره من الشبان الذين يتصرفون بشكل مسيئ لوطنهم، حيث رأى البعض أنه يبحث عن الشهرة بطريقة مشينة.

شاب
فتيات
أوكرانيا

التعليقات

خبير زمانه
خبير زمانه عدد التعليقات : 9
منذ 22 ساعة
للاسف عينه سيئه تسي لسمعه السعودييين في الخارج وتعطي انطباع سيئي عنا وعن بلادنا ويجب محاسبته ليكون عبرة لغيره
خبير زمانه
خبير زمانه عدد التعليقات : 9
منذ 22 ساعة
للاسف عينه سيئه تسي لسمعه السعودييين في الخارج وتعطي انطباع سيئي عنا وعن بلادنا ويجب محاسبته ليكون عبرة لغيره
ااوفا طبعي
ااوفا طبعي عدد التعليقات : 1894
منذ 20 ساعة
خبل
شمس الحقيقة
شمس الحقيقة عدد التعليقات : 98
منذ 20 ساعة
طالع من كورنا وراح اوكرانيا
ربنا لاتوخذنا بما عمل السفهاء منا
الشرقية
الشرقية عدد التعليقات : 228
منذ 18 ساعة
وين معزبة تاركة يسرح ويمرح ؟؟
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 50715
منذ 16 ساعة
الحمد لله على العقل . هذا البقره ما يسوى دجاجه لو مسكوه شباب اوكرانيا
سلطان
سلطان عدد التعليقات : 650
منذ 15 ساعة
خايس سيماهم في وجوههم لزوم عقابة ومنعه من السفر عشر سنوات لكون عبرة له ولغيرة
واضح*** وصريح***
واضح*** وصريح*** عدد التعليقات : 13500
منذ 14 ساعة
شرُّ البليّة ما يضحك؟ ومتى تقال.
خالد
خالد عدد التعليقات : 1369
منذ 13 ساعة
مبزرة السوشل ميديا ... ومالقى من يربيه ويعلمه المراجل .؟؟
احمد
احمد عدد التعليقات : 16
منذ 10 ساعات
معقولة هالحشرات لا تزال موجودة ؟ وتصور الناس بلا استئذان!!! ليتها عملت عليك قضية عشان تعرف تتربى.
4lovex2
4lovex2 عدد التعليقات : 6811
منذ ساعة
وشفيكم زعلانين ي إلي فوق😅💔 تراه يمزح وواضح انه طيب وحبوب وهذا ترا مو مغازل أو معاكس هذا يسمى تغزل أو بمعنى اقرب يحاول يلفت انتباهها فقط

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههه .. .. يالكي من ساذجه ايتها الفتاة انتي وسماحيقك سماحيق السلقة اليتيمه ..
ابو محمد 😎 ✍️
شاهت الوجوه ياالبؤسا ، ياوجوه الأيتام في مأدبة اللئام المنافقين اعداء وطنكم ايها الأوغاد الضائعين ..
ابو محمد 😎 ✍️
حسبنا الله ونعم الوكيل .. .. بأسوا وخسروا ولهموا التراب والرماد ..
4lovex2
لو انها بس تحمل سلاح ناري بحق الجحيم لن يستطيع أحد الاقتراب لها وسوف يحميها السلاح بعد التوكل على الله اولاً.
4lovex2
هذا عيب المرأة أو بشكل عام جمييع النساء بصفة خاصة أنها تصدق الشاب من مظهره الخارجي ولا تفكر بجوهره الداخلي ودوافعه الشيطانيه وعندما يقع...

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