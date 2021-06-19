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تمساح يحاول افتراس فيل
منذ 21 ساعة
3043
2
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 129440
منذ 18 ساعة
فزعن له بقية الفلافيل .. كفو ، قوم تعاونوا ماذلوا ..
واضح*** وصريح***
عدد التعليقات : 13498
منذ 5 دقائق
تمساح أبله، أو يمكن متعشي له على قرد،وأثر على تركيزه.
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