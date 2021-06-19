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بلدية تيماء تنفذ مشروع تسوير مقبرة "جو الأزيور"

منذ 14 ساعة
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بلدية تيماء تنفذ مشروع تسوير مقبرة "جو الأزيور"

محمود البلوي (صدى):
نفَّذت بلدية محافظة تيماء مشروع تسوير مقبرة (جو الأزيور) الواقعة غرب قرية العسافية بالحواجز الحديدية مما يحفظ للموتى كرامتهم وحرصا عليها من الدهس والعبث كون القبور في منطقة مكشوفة للمارة وعابري الطريق.

ويعتبر هذا المشروع ضمن أولويات المشاريع لدى الوزارة للمحافظة على القبور وحرمتها.

من جانبه شكر المواطن سلطان صغير والمواطن مناور حمود عجيان رئيس بلدية محافظة تيماء لدعم هذه المشاريع وأخذها بعين الاعتبار بالإضافة مقدمين شكرهم إلى رئيس مركز أبيط الاستاذ/ فهد عايد العنزي على تفانيه الغير مستغرب أثناء تنفيذ المشروع.

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أحدث التعليقات

ع. س. ع
الحالمي الصغير،،، الآسيوية صعبة قوية،،، الآسيوية مستحيلة عصية،، والخرقة سهلة علية، صياحكم طرب
ع. س. ع
من اللي يبي هذا القذر
ابو عمار
يقول خطيبته وهي عندها اولاد . طريقتهم غبيه جدا
ابو عمار
طيب
ابو عمار
الله لا يردهم

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