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سعود الصرامي : بطولات الهلال الـ 99 يجب التأكد منها
منذ يوم
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التعليقات
ناقد رياضي
عدد التعليقات : 918
منذ 6 دقائق
ودنا نتأكد ونعرف ياسعود الصرامي نسبة الحالة النفسية المزمنة من الفوبيا الهلالية التي تمر فيها أنت تجاوزت المحدد لها !!
والمفروض إيداعك مستشفى الصحة النفسية في حي الخزامى بالرياض مع البقية من زملائك المتواجدين هناك موجود فيه الطخيم والملحم والزامل وكميخ والدويش في الطريق .
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