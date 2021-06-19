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بالفيديو.. استشاري: إصابة حسان تمبكتي من أخطر إصابات الملاعب

منذ 3 ساعات
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بالفيديو.. استشاري: إصابة حسان تمبكتي من أخطر إصابات الملاعب

نواف السالم (صدى):
كشف استشاري جراحة العظام، الدكتور، سالم الزهراني، عن آخر تطورات الإصابة التي تعرض لها لاعب نادي الشباب والمنتخب الوطني، حسان تمبكتي، خلال مباراة المنتخب أمام نظيره الأوزبكستاني، والتي انتهت بفوز الأخضر بثلاثية نظيفة.

وأكد أن الحالة الصحية للاعب مستقرة، مضيفا أن إصابة اللاعب بكسر في الفقرات تعد من أخطر إصابات الملاعب، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه بقناة "الإخبارية".

وأضاف أن إصابة اللاعب تعد نادرة الحدوث، وأحيانا تؤدي إلى الوفاة أو شلل رباعي، كما يجب التعامل معها طبيا بحذر وبشكل دقيق.

وأضاف أن بلع اللسان قد تُفقد اللاعب حياته إذا لم يتم التعامل معها بشكل سريع، أما إذا أصيب اللاعب بنزيف في المخ فسيحتاج اللاعب حينها لإجراء عملية جراحية.

يذكر أن "تمبكتي" تعرض لإصابة خطيرة على مستوى الرقبة إثر اصطدام قوي مع الحارس محمد العويس، ونٌقل على إثرها إلى المستشفى لإنقاذه.

الشباب
نادي الشباب
أوزبكستان
حسان تمبكتي
استشاري جراحة العظام

التعليقات

زائر
زائر عدد التعليقات : 4762
منذ ساعة
الحمدلله على سلامه الاعب .. وثاني شي لابد من شكر الجهاز الطبي لمنتخب اوزباكستان لتدخلهم السريع قبل طاقم المنتخب الطبي
ابو وليد
ابو وليد عدد التعليقات : 2284
منذ 6 دقائق
قضى عليه وعلى مستقبله ذا الدلخ ابو نفسيه

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أحدث التعليقات

بلبل البحر
الله يرحمها غفر لها ويسكنها فسيح جناته، ويصبر عائلتها.
بلبل البحر
الله يغفر له ويرحمه
بلبل البحر
غفر الله له ورحمه وجمعنا واياه في زمرة النبي صلى الله عليه وسلم
الشرقية
وين معزبة تاركة يسرح ويمرح ؟؟
ابو وليد
قضى عليه وعلى مستقبله ذا الدلخ ابو نفسيه

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