مقترح لفتح بنك روسي بالرياض لتطوير العلاقات التجارية

الرياض (صدى):
اقترح مجلس الأعمال السعودي الروسي باتحاد الغرف السعودية في اجتماعه الثاني الذي عقد بمقر الاتحاد فتح بنك روسي بالعاصمة الرياض في خطوة تهدف لتسهيل التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين الصديقين.
جاء ذلك بحضور رئيس اتحاد الغرف السعودية عجلان بن عبدالعزيز العجلان وسفير روسيا الاتحادية لدى المملكة سيرجي كوزلوف, ورئيس مجلس الأعمال السعودي الروسي طارق القحطاني وعدد من أصحاب الأعمال السعوديين.
وأوضح السفير الروسي أن بلاده تنظر لتطوير العلاقات التجارية بين البلدين كمهمة أساسية تعكس توجيهات قيادة البلدين, وتعميق وتنشيط وتنويع عقد الشراكة والصداقة بين الجانبين , مبينا أنه تم تعيين ملحق تجاري لدى سفارة بلاده بالرياض مما يعد خطوة جديدة في تذليل جميع المعوقات الاقتصادية التي تعترض رجال الأعمال السعوديين, ووعد بدعم ودراسة مقترح فتح بنك روسي في الرياض.