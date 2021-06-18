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النيابة:عقوبة البضائع المغشوشة تصل إلى السجن 3 سنوات وغرامة مليون ريال "فيديو"

منذ 28 دقيقة
1410
النيابة:عقوبة البضائع المغشوشة تصل إلى السجن 3 سنوات وغرامة مليون ريال "فيديو"

الرياض (صدى):
قال رئيس دائرة غسل الأموال بالنيابة العامة أحمد المقحم، إن عقوبة البضائع المغشوشة في وسائل التواصل تصل للسجن 3 سنوات وغرامة مليون ريال.

وأوضح أحمد المقحم خلال لقاء بقناة العربية، أنه بعدما تنتهي جهة الضبط الجنائي من إنهاء إجراءاتها الأولية الاستدلالية حيال المخالف والواقع في جريمة تستدعي النيابة مرتكب تلك الجريمة وتواجهه بالأدلة ومن ثم تتصرف بشأنه حال اقتنعت بتلك الأدلة وإحالتهم إلى المحكمة المختصة والمطالبة بإيقاع أقصى العقوبات.

وتابع:"حال اتصل الاعلان بسلوك مجرم وفق الأنظمة المرئية يتم معاقبة وفق النصوص العقابية الواردة في تلك الأنظمة"، موضحة:"من اشتمل إعلانه عن الترويج الساعة مغشوشة سيتم تطبيق العقوبات الواردة في نظام الغش التجاري والتي تصل العقوبات إلى السجن 3 سنوات وغرامة مليون وأحيانا تكون بالعقوبتين معا".

 

النيابة العامة
غسل الأموال
العقوبات
البضائع المغشوشة
أحمد المقحم

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمك يا ابا عبد الله رحمة واسعه واسكنك فسيح جناته .. آمين .. اييييييه دنيا .. راحوا الطيبين ............ .
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمك يا ابا عبد الله رحمة واسعه واسكنك فسيح جناته .. آمين .. اييييييه دنيا .. راحوا الطيبين ............ .
خبير زمانه
من يصدق الامريكان وهم من اسقط تهمه الارهاب عن الحوثيين وهم من منع بيع الاسلحه للسعوديه هل يوجد من بصدق الامريكان
ابو محمد 😎 ✍️
هذا اللي يقول // اديله على ودنه ..
خبير زمانه
للاسف عينه سيئه تسي لسمعه السعودييين في الخارج وتعطي انطباع سيئي عنا وعن بلادنا ويجب محاسبته ليكون عبرة لغيره

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