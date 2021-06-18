تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
اتصل بنا
اعلن لدينا
سياسة الخصوصية
نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February
<
2021
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت
الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
المزيد
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
الصفحة الشعبية
قلم حر
مقالات
الرئيسية
معجب يمازح خالد عبدالرحمن : وين كمامتك
منذ 41 دقيقة
417
واتساب
فيسبوك
تويتر
التعليقات
اترك تعليقاً
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
إرسال
أحدث التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمك يا ابا عبد الله رحمة واسعه واسكنك فسيح جناته .. آمين .. اييييييه دنيا .. راحوا الطيبين ............ .
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمك يا ابا عبد الله رحمة واسعه واسكنك فسيح جناته .. آمين .. اييييييه دنيا .. راحوا الطيبين ............ .
خبير زمانه
من يصدق الامريكان وهم من اسقط تهمه الارهاب عن الحوثيين وهم من منع بيع الاسلحه للسعوديه هل يوجد من بصدق الامريكان
ابو محمد 😎 ✍️
هذا اللي يقول // اديله على ودنه ..
خبير زمانه
للاسف عينه سيئه تسي لسمعه السعودييين في الخارج وتعطي انطباع سيئي عنا وعن بلادنا ويجب محاسبته ليكون عبرة لغيره
أخر الأخبار
إتاحة عرض رخصة القيادة للجهات المختصة عبر تطبيق "توكلنا"
منذ 4 دقائق
1140
مقترح لفتح بنك روسي بالرياض لتطوير العلاقات التجارية
منذ 7 دقائق
1155
القبض على شخص ظهر في مقطع فيديو يتحرش بطفل في الرياض
منذ 13 دقيقة
1430
مركز لقاحات كورونا: الجرعة الثانية ستكون متاحة للجميع ابتداءً من الشهر المقبل
منذ 14 دقيقة
1344
النيابة:عقوبة البضائع المغشوشة تصل إلى السجن 3 سنوات وغرامة مليون ريال "فيديو"
منذ 28 دقيقة
1408
صحة مكة تدعو الراغبين في التطوع الصحي لخدمة الحجيج للالتحاق بالفرص التطوعية
منذ 37 دقيقة
1427
هوس الشهرة والتقليد
منذ 39 دقيقة
480
لاعب يضرب الخصم بوحشية
منذ 40 دقيقة
347
معجب يمازح خالد عبدالرحمن : وين كمامتك
منذ 41 دقيقة
417
مختص بالسيارات: المواقع الإلكترونية منصة بيع لقطع الغيار المغشوشة "فيديو"
منذ 43 دقيقة
1546