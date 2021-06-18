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بالفيديو.. ميليشيا الحوثي تسحل مسنًا أمام نسائه وأطفاله

منذ 33 دقيقة
1624
بالفيديو.. ميليشيا الحوثي تسحل مسنًا أمام نسائه وأطفاله

فهمي محمد (صدى):
تواصل مليشيا الحوثي انتهاكاتها واعتداءتها على المواطنين في صنعاء ، حيث سحلت مسنًا أمام نسائه وأطفاله، بعد مقاومته لمحاولات الاستيلاء على أرض تابعة له في قرية حده بمحافظة صنعاء.

ونشر وزير الإعلام في الحكومة اليمنية الشرعية معمر الإرياني، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي يرصد واقعة سحل المسن صالح علي الويس.

وعلق الإرياني على الفيديو قائلا" إن مشهد سحل ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران للمُسن صالح علي الويس أمام نسائه وأطفاله، بعد مقاومته لمحاولات الاستيلاء على أرض تابعة له في قرية حده بمحافظة صنعاء؛ يجسد وحشية وإجرام وإرهاب الميليشيا".

وأكد الأرياني أن المشهد يلخّص الواقع المأساوي الذي يعيشه ملايين المواطنين في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية

 

إيران
سحل
مليشيا الحوثي
الأرياني
مسنًا

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
هذا اللي يقول // اديله على ودنه ..
خبير زمانه
للاسف عينه سيئه تسي لسمعه السعودييين في الخارج وتعطي انطباع سيئي عنا وعن بلادنا ويجب محاسبته ليكون عبرة لغيره
خبير زمانه
للاسف عينه سيئه تسي لسمعه السعودييين في الخارج وتعطي انطباع سيئي عنا وعن بلادنا ويجب محاسبته ليكون عبرة لغيره
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على نعمة العقل ..
ابو محمد 😎 ✍️
جيده ، كثر الله امثالها ..

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