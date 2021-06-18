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بالفيديو .. طالبة تبتكر حقنة طبية إلكترونية دون تدخل بشري لحماية المرضى من الأخطاء

منذ ساعة
1730
بالفيديو .. طالبة تبتكر حقنة طبية إلكترونية دون تدخل بشري لحماية المرضى من الأخطاء

مكة المكرمة (صدى):
تمكنت طالبة طب وجراحة بجامعة أم القرى، رغد البغدادي، من ابتكار حقنة طبية إلكترونية دون تدخل بشري لحماية المرضى من الأخطاء.

وحصلت الطالبة أثناء مشاركتها في معرض جينيف للابتكارات 2021 الذي نظمته المنظمة العالمية للملكية الفكرية على الميدالية الفضية عن ابتكارها.

وذكرت "رغد، أن الحقنة تعمل بدون تدخل الأطباء، مضيفة أن الابتكار سيمكن الأطباء من التركيز على أشياء أخرى، وذلك بحسب حديثها بقناة "الإخبارية".

وأكدت أن ابتكارها يتميز بالدقة والسرعةوالمرونة، فضلا عن توفير الأيدى العاملة، وتقليل نسبة الفشل والأخطاء.

جامعة أم القرى
طب
جراحة
معرض جينيف
حقنة طبية إلكترونية

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 129416
منذ دقيقة
جيده ، كثر الله امثالها ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
هذا اللي يقول // اديله على ودنه ..
خبير زمانه
للاسف عينه سيئه تسي لسمعه السعودييين في الخارج وتعطي انطباع سيئي عنا وعن بلادنا ويجب محاسبته ليكون عبرة لغيره
خبير زمانه
للاسف عينه سيئه تسي لسمعه السعودييين في الخارج وتعطي انطباع سيئي عنا وعن بلادنا ويجب محاسبته ليكون عبرة لغيره
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على نعمة العقل ..
ابو محمد 😎 ✍️
جيده ، كثر الله امثالها ..

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