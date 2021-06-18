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شاب يستهبل على فتيات أوكرانيا "فيديو"

منذ 51 دقيقة
2629
شاب يستهبل على فتيات أوكرانيا "فيديو"

خاص (صدى):
وثق شاب مقطع فيديو لنفسه وهو يستهبل على فتيات أوكرانيا في شارع عام، حيث تم تداوله على نطاق واسع بعد قيامه بالتندر عليهن.

وظهر الشاب في الفيديو يقول:" هالو حق علي دقني أسود حق علي دقني أسود يا بنت"، حيث أثار الفيديو غضب متداوليه الذين اعتبروا ما قاله إساءة تستدعي محاسبته وتنفيذ عقوبة صارمة، حيث جاء في المادة الثانية من اختصاصات اللجنة القضائية بوزارة الاعلام في لوائح وأنظمة قواعد عمل اللجان المختصة بالنظر في مخالفات أحكام نظام المطبوعات والنشر وأحكام نظام الإعلام المرئي والمسموع ،النظر في مخالفة السعودي الذي يرتكب خارج المملكة أياً من المحظورات المنصوص عليها في المادة التاسعة من نظام المطبوعات والنشر، وأياً من مخالفات أحكام نظام الإعلام المرئي والمسموع، وتطبيق عقوبة مناسبة من العقوبات المنصوص عليها في المادة الثامنة والثلاثين من نظام المطبوعات والنشر، والمادة السابعة عشرة من نظام الإعلام المرئي والمسموع أو اتخاذ الإجراءات الواردة فيهما.

 

وطالب متداولو الفيديو بضرورة معاقبة الشاب ومنعه من السفر كي يكون عبرة لغيره من الشبان الذين يتصرفون بشكل مسيئ لوطنهم، حيث رأى البعض أنه يبحث عن الشهرة بطريقة مشينة.

شاب
فتيات
أوكرانيا

التعليقات

خبير زمانه
خبير زمانه عدد التعليقات : 7
منذ دقيقتين
للاسف عينه سيئه تسي لسمعه السعودييين في الخارج وتعطي انطباع سيئي عنا وعن بلادنا ويجب محاسبته ليكون عبرة لغيره
خبير زمانه
خبير زمانه عدد التعليقات : 7
منذ دقيقتين
للاسف عينه سيئه تسي لسمعه السعودييين في الخارج وتعطي انطباع سيئي عنا وعن بلادنا ويجب محاسبته ليكون عبرة لغيره

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
هذا اللي يقول // اديله على ودنه ..
خبير زمانه
للاسف عينه سيئه تسي لسمعه السعودييين في الخارج وتعطي انطباع سيئي عنا وعن بلادنا ويجب محاسبته ليكون عبرة لغيره
خبير زمانه
للاسف عينه سيئه تسي لسمعه السعودييين في الخارج وتعطي انطباع سيئي عنا وعن بلادنا ويجب محاسبته ليكون عبرة لغيره
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على نعمة العقل ..
ابو محمد 😎 ✍️
جيده ، كثر الله امثالها ..

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