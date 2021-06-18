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بالفيديو.. القطط تحل مشاكل أهالي أضم مع الحية أم جنيب

منذ 37 دقيقة
2198
بالفيديو.. القطط تحل مشاكل أهالي أضم مع الحية أم جنيب

حامد العمري (صدى):
أثار انتشار أفعى "أم جنيب" حالة من الذعر والخوف بين أهالي وادي العرج في محافظة أضم في المنطقة الواقعة بالقرب من كوبري كسار على الطريق الرابط بين قرى كساب ومحافظة أضم ، حيث طالبوا بتطهير الوادي خشية من تعرض حياتهم للخطر .

وقال أحد الأهالي لـ صحيفة صدى" أن حياتهم مهددة بسبب وجود الأفاعي التي تنتشر في أنحاء الوادي ، مؤكدين أنهم ليس لديهم القدرة على التعامل معها خوفا من مهاجمتم وإفراز سمها القاتل .

وأكد الأهالي أن الأفاعي تنتشر ليلا نظرا لدراجات الحرارة المرتفعة خلال فصل هذا الصيف التي لامست ٤٧ درجة وساهم في خروجها، كما تم رصد عقارب ، مشيرين إلى أن القطط تهاجم الأفاعي السامة وتقتلها ثم تلتهما.

 

وأضاف الأهالي أن سبب انتشار الأفاعي هي المنازل المهجورة القديمة منذ 15 عام ، اتخذتها الحيوانات السامة مسكن لها للتكاثر .

وأظهر مقطع فيديو رصدته صحيفة "صدى" لحظة مهاجمة القطط لـ "أم جنيب " وتقوم بضربها على رأسها وتقتلها ثم تلهمها.

 

محافظة أضم
العرج
أفعى
أم جنيب

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 129416
منذ 4 دقائق
هذا القطو الجيد ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
هذا اللي يقول // اديله على ودنه ..
خبير زمانه
للاسف عينه سيئه تسي لسمعه السعودييين في الخارج وتعطي انطباع سيئي عنا وعن بلادنا ويجب محاسبته ليكون عبرة لغيره
خبير زمانه
للاسف عينه سيئه تسي لسمعه السعودييين في الخارج وتعطي انطباع سيئي عنا وعن بلادنا ويجب محاسبته ليكون عبرة لغيره
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على نعمة العقل ..
ابو محمد 😎 ✍️
جيده ، كثر الله امثالها ..

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