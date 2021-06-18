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بالفيديو .. مزارعون يرون تجربتهم في زراعة البطيخ الأحمر في القصيم

منذ 23 دقيقة
1609
بالفيديو .. مزارعون يرون تجربتهم في زراعة البطيخ الأحمر في القصيم

يوسف الحميد (صدى):
تحتضن منطقة القصيم نحو 500 مزرعة تمد السوق المحلي بالبطيخ الأحمر، ومنها مزرعة في شمال القصيم يشرف عليها يعمل عليها عدد من المواطنين.

وقال المزارع في شمال منطقة القصيم، سمير مخيلص العوفي، أن أرض المنطقة صالحة للزراعة نظراً لخصوبة التربة والمياه الصالحة للري، وذلك بحسب ما قاله خلال حديثه بقناة "الإخبارية".

وسرد المزارع "سامي مرزوق" كيفية جمع إنتاجهم من البطيخ، والذي يتضمن قطف البطيخ، مرورًا بحملها ونقلها للسيارات ليتم بيعها في صباح اليوم التالي في الأسواق.

ولفت إلى أنهم يقطفون يوميًا ما يقارب من 50 طنا من البطيخ في المزرعة الواحدة، لأسواق المملكة، ومنها في منطقة بريدة.

الجدير بالذكر أن سوق بريدة يستقبل 150 مركبة محملة بالبطيخ، ويصل مبيعاتها إلى نحو 350 ألف ريال في اليوم الواحد.

القصيم
بريدة
الري
منطقة القصيم
البطيخ
سوق بريدة

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أحدث التعليقات

محمد الصالح
ختمت حياتها فى هذه الدنيا بخير الأعمال. رحمها الله وأحسن مثواها.
لللل
تقول له انت اجمل حمار ركبته في حياتي
لللل
الله ياكثر خرفان الاعياد
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين

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