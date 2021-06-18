نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

اكتمال الربط الإلكتروني لإصدار بطاقة صعود الطائرة وفق "توكلنا"

منذ 38 دقيقة
1541
اكتمال الربط الإلكتروني لإصدار بطاقة صعود الطائرة وفق "توكلنا"

الرياض (صدى):
استنادا لما سبق وأعلنت عنه الهيئة العامة للطيران المدني حول ربط إصدار بطاقة صعود الطائرة بالحالة الصحية في تطبيق "توكلنا" للرحلات الداخلية؛ اكتملت عملية الربط الإلكتروني لجميع خطوط الطيران الوطنية بحيث يتم إلكترونيا إصدار بطاقة صعود الطائرة فقط للمسافرين الذين حالتهم في التطبيق (مُحصّن/ مُحصّن جرعة أولى/ مُحصّن متعافي/ لم تثبت إصابته).

ويعد الإجراء أحد المبادرات التي دعمتها الهيئة للاستفادة من القدرات التقنية التي تملكها المملكة لتحسين تجربة المسافرين، من خلال ربط منظومة توكلنا مع أنظمة أمن المسافرين وأنظمة شركات الطيران الوطنية لتوفير المرونة اللازمة لصناعة رحلة سفر سهلة صحية وآمنة في المطارات والطائرات، فضلاً عن رفع كفاءة الحركة الاقتصادية والتشغيلية، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الموصى بها من قبل اللجان المختصة.

وتعكس المبادرة ثمرات التعاون المشترك مع شركاء النجاح من الجهات الحكومية وهم رئاسة أمن الدولة، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، ووزارة الصحة، والتعاون البنّاء من شركات الطيران الوطنية وشركة علم، في إنجاز المبادرة خلال فترة وجيزة لإتمام التطوير التقني المطلوب وربط الأنظمة بين الجهات لضمان نجاحها.

الطيران المدني
الطائرة
الحالة الصحية
توكلنا

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

لللل
تقول له انت اجمل حمار ركبته في حياتي
لللل
الله ياكثر خرفان الاعياد
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين

أخر الأخبار

بالفيديو .. مزارعون يرون تجربتهم في زراعة البطيخ الأحمر في القصيم
بالفيديو .. مزارعون يرون تجربتهم في زراعة البطيخ الأحمر في القصيم
منذ 55 ثانية 1015
حادث سير يودي بحياة الأردني عمار البوريني وزوجته
حادث سير يودي بحياة الأردني عمار البوريني وزوجته
منذ 13 دقيقة 318
ماكنزي: واشنطن تعمل مع المملكة عن كثب لمواجهة الهجمات الحوثية
ماكنزي: واشنطن تعمل مع المملكة عن كثب لمواجهة الهجمات الحوثية
منذ 17 دقيقة 1356
بالفيديو .. مأذون شرعي: 95٪ من الشباب عازفين عن الزواج لأسباب مادية
بالفيديو .. مأذون شرعي: 95٪ من الشباب عازفين عن الزواج لأسباب مادية
منذ 22 دقيقة 1510
اكتمال الربط الإلكتروني لإصدار بطاقة صعود الطائرة وفق "توكلنا"
اكتمال الربط الإلكتروني لإصدار بطاقة صعود الطائرة وفق "توكلنا"
منذ 38 دقيقة 1541
ضبط 28 أشخاص خالفوا تعليمات العزل والحجر الصحي بعد إصابتهم بكورونا في عسير
ضبط 28 أشخاص خالفوا تعليمات العزل والحجر الصحي بعد إصابتهم بكورونا في عسير
منذ 44 دقيقة 1466
رايحه للعرس وتوهقت
رايحه للعرس وتوهقت
منذ 50 دقيقة 436
تورط مع حلاله
تورط مع حلاله
منذ 50 دقيقة 476
رايق على الاخير
رايق على الاخير
منذ 51 دقيقة 351
أمرابط: لا أعرف مصيري حتى الآن ولا أين سألعب في الموسم الجديد
أمرابط: لا أعرف مصيري حتى الآن ولا أين سألعب في الموسم الجديد
منذ 56 دقيقة 1722