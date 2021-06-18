رايحه للعرس وتوهقت

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أحدث التعليقات
محمد الصالح
ختمت حياتها فى هذه الدنيا بخير الأعمال. رحمها الله وأحسن مثواها.
لللل
تقول له انت اجمل حمار ركبته في حياتي
لللل
الله ياكثر خرفان الاعياد
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين
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